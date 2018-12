Ott jártunk, ahol a hiperautók olyan gyakoriak, mint nálunk a Suzukik - fotógaléria

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f850921-4807-4e27-89e2-494ca92cf1e0","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","timestamp":"2018. december. 09. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és azt szeretné, ha az egyezményről kedd estére meghirdetett alsóházi szavazáson a konzervatív képviselők is ezt tennék. A megállapodás parlamenti elutasításának esetére a párttagság csaknem kétharmada indokoltnak tartaná Theresa May miniszterelnök lemondását.



","shortLead":"A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem háromnegyede elutasítja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20181208_A_konzervativ_valasztoknak_nagyon_nem_tetszik_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc78eb-8bdf-42ad-ae19-7ba854e04b39","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_A_konzervativ_valasztoknak_nagyon_nem_tetszik_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. december. 08. 15:33","title":"A konzervatív választóknak nagyon nem tetszik a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","shortLead":"Könnygáz azért már volt, de kevesen vannak a tüntetők.","id":"20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee329994-fd86-4b9a-a2cf-a8a48f6e08ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Gyengen_kezdtek_a_sargamellenyesek_Parizsban","timestamp":"2018. december. 08. 12:15","title":"Gyengén kezdtek a sárgamellényesek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0294a207-ab99-4247-b815-d0bc7bda4dc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc kategóriában 2600-an versenyeztek a II. Országos IT megmérettetésen, közöttük lett a legjobb Borbély Zsófia - derült ki az RTL Klub híradójából.

","shortLead":"Nyolc kategóriában 2600-an versenyeztek a II. Országos IT megmérettetésen, közöttük lett a legjobb Borbély Zsófia...","id":"20181208_Egy_fiatal_lany_lett_az_orszag_legsokoldalubb_informatikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0294a207-ab99-4247-b815-d0bc7bda4dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa733826-ad26-4c96-837c-2409e2e5185f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181208_Egy_fiatal_lany_lett_az_orszag_legsokoldalubb_informatikusa","timestamp":"2018. december. 08. 20:04","title":"Egy fiatal lány lett az ország legsokoldalúbb informatikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is programja volt. Az átlátszó.hu szerint az elmúlt egy évben tucatszor repülhetett az OTP egyik cégének luxusrepülőjével a miniszterelnök.



","shortLead":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is...","id":"20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c43e99-2adc-48ce-a3d4-22047bc3ced8","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 08. 21:16","title":"Katonai géppel repül Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","shortLead":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","id":"20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5e9d7-294c-4f0e-983c-a38f0a58738e","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2018. december. 09. 10:19","title":"Eldőlt, kik jutottak az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","id":"20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a641baa2-1741-424f-9e99-e4214f416307","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","timestamp":"2018. december. 09. 15:46","title":"Adventi beszéd: testvériséget sürgetett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]