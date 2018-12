Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hétéves uniós költségvetésről bonyolult tárgyalások várhatók, de meg fognak állapodni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának csütörtökön Pozsonyban, amikor a Kohézió barátai csoport csúcstalálkozójára érkezett.","shortLead":"A következő hétéves uniós költségvetésről bonyolult tárgyalások várhatók, de meg fognak állapodni – mondta Orbán Viktor...","id":"20181129_Orban_az_unios_koltsegvetesrol_Bonyolult_targyalasok_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07292c1-3868-4cd9-8cdb-28f3957845f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Orban_az_unios_koltsegvetesrol_Bonyolult_targyalasok_lesznek","timestamp":"2018. november. 29. 12:00","title":"Orbán az uniós költségvetésről: Bonyolult tárgyalások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88d7f7-56a4-45d1-9a92-4288906ea3fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmi leválás, adott esetben a kapcsolat elvágása lehet a megoldás a nárcisztikus embertől való megszabadulásra – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia magazin legutóbbi estjének résztvevői. Ahol szó esett arról is, hogyan lehet nárcisztikussá nevelni a gyereket, és mi az, ami még a legidillibb bimbózó szerelem idején is gyanút kell, hogy keltsen.","shortLead":"Az érzelmi leválás, adott esetben a kapcsolat elvágása lehet a megoldás a nárcisztikus embertől való megszabadulásra –...","id":"20181129_Amikor_csak_a_kapcsolat_teljes_megszakitasa_segit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d7f7-56a4-45d1-9a92-4288906ea3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3f28f-603f-4dba-836b-44eb425cb6cc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181129_Amikor_csak_a_kapcsolat_teljes_megszakitasa_segit","timestamp":"2018. november. 29. 12:15","title":"Amikor csak a kapcsolat teljes megszakítása segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af748a90-3940-4562-ae58-33d946831680","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kell nekik a városfejlesztéshez az adatocska.","shortLead":"Kell nekik a városfejlesztéshez az adatocska.","id":"20181130_Minden_elektromos_auto_leadja_a_drotot_a_kinai_kormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af748a90-3940-4562-ae58-33d946831680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7969bf97-75de-4687-b5cf-45b62916a8f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_Minden_elektromos_auto_leadja_a_drotot_a_kinai_kormanynak","timestamp":"2018. november. 30. 09:21","title":"Minden elektromos autó leadja a drótot a kínai kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói olimpia versenyeinek előkészítését is fel kell függesztenie. A sportági szervezet ellen NOB-vizsgálat indul.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság befagyasztja kapcsolatát a Nemzetközi Ökölvívó Szövetséggel, amelynek így a tokiói...","id":"20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf24032-ed30-4176-a1cc-c76aa2b84a8a","keywords":null,"link":"/sport/20181130_nemzetkozi_okolvivo_szovetseg_aiba_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2018. november. 30. 13:24","title":"Hatalmas bajban van a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázóknak európai kultúra és sokféleség, a fiatalokat megcélzó uniós ifjúsági kezdeményezések, valamint a közelgő európai parlamenti választások témájában kell tesztet kitölteniük, ez alapján választják ki a 12 ezer nyertest.","shortLead":"A pályázóknak európai kultúra és sokféleség, a fiatalokat megcélzó uniós ifjúsági kezdeményezések, valamint a közelgő...","id":"20181129_Jovore_12_ezer_europai_fiatal_kaphat_ingyenes_InterRailberletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b46d875-c2df-44c2-a99d-37d55a33fb88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Jovore_12_ezer_europai_fiatal_kaphat_ingyenes_InterRailberletet","timestamp":"2018. november. 29. 18:24","title":"Jövőre 12 ezer fiatal pályázhat ingyenes európai vonatozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94851dbf-4e8c-4afa-a613-ef944299817f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország északkeleti csücskében élők igazán csípős reggelre ébredhettek. ","shortLead":"Az ország északkeleti csücskében élők igazán csípős reggelre ébredhettek. ","id":"20181201_Kemeny_lehulest_hozott_az_elso_decemberi_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94851dbf-4e8c-4afa-a613-ef944299817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b149bee-1f0b-4fce-8105-058a72a822e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kemeny_lehulest_hozott_az_elso_decemberi_hetvege","timestamp":"2018. december. 01. 08:37","title":"Kemény lehűlést hozott az első decemberi hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0135a766-68f2-4d15-a03e-4e0dcff101f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Zanzinger első albuma, nálunk pedig meg is hallgatható.\r

","shortLead":"Megjelent Zanzinger első albuma, nálunk pedig meg is hallgatható.\r

","id":"20181130_Osszetort_nehany_IKEAs_butor_mire_megszuletett_ez_a_lemez__albumpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0135a766-68f2-4d15-a03e-4e0dcff101f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99224af6-9369-4e13-a3c4-8dcba0fb2e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Osszetort_nehany_IKEAs_butor_mire_megszuletett_ez_a_lemez__albumpremier","timestamp":"2018. november. 30. 10:00","title":"Összetört néhány IKEA-s bútor, mire megszületett ez a lemez – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]