Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","shortLead":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","id":"20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9280935-de22-40f5-bdc7-5799ed8b16fe","keywords":null,"link":"/sport/20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","timestamp":"2018. december. 05. 22:27","title":"Kézi-Eb: 32-26-ra verte Spanyolországot a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: Elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy konferencián derült ez ki.","shortLead":"Egy konferencián derült ez ki.","id":"20181207_Uzent_a_korhazigazgatoknak_a_miniszter_nem_fizeti_ki_a_kormany_az_adossagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ba39f1-c3b6-41b8-966b-dfd162d37bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Uzent_a_korhazigazgatoknak_a_miniszter_nem_fizeti_ki_a_kormany_az_adossagot","timestamp":"2018. december. 07. 15:26","title":"Üzent a kórházigazgatóknak a miniszter: nem fizeti ki a kormány az adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A balesetet kivizsgáló szervezet szerint a gép emiatt irányíthatatlanná vált.","shortLead":"A balesetet kivizsgáló szervezet szerint a gép emiatt irányíthatatlanná vált.","id":"20181206_A_farokrotor_meghibasodasa_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4524f858-7e56-4bc3-9f06-d2a7a47621a7","keywords":null,"link":"/sport/20181206_A_farokrotor_meghibasodasa_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere","timestamp":"2018. december. 06. 15:51","title":"A farokrotor meghibásodása miatt zuhanhatott le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f47379f-58bb-4dd8-8415-debd51cc1ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 6-ra időzítve jelent meg noÁr, avagy Molnár Áron negyedik közéleti dala. A hajléktalan emberek kívánságait politikai állásfoglalással átszövő számhoz egyedi jótékonysági akció is társul.","shortLead":"December 6-ra időzítve jelent meg noÁr, avagy Molnár Áron negyedik közéleti dala. A hajléktalan emberek kívánságait...","id":"20181206_NoAr_beolvas_a_hajlektalansagon_nyereszkedoknek_Mikulas_meltosagot_lehet_kerni_toled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f47379f-58bb-4dd8-8415-debd51cc1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53507a07-a5d2-42f7-9cd1-06e2bb7e9b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_NoAr_beolvas_a_hajlektalansagon_nyereszkedoknek_Mikulas_meltosagot_lehet_kerni_toled","timestamp":"2018. december. 06. 08:08","title":"NoÁr beolvas a politikának: Mikulás, méltóságot lehet kérni tőled?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","shortLead":"Azokat a dolgozóknak, akik részt akarnak venni a demonstráción, buszokkal szállítják Győrből Budapestre.","id":"20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d9695f-e0c4-4b20-9f01-b5f9d2fc9d76","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Az_Audi_szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 05. 16:48","title":"Az Audi szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d32ccf-ef15-495d-9939-76344b93554e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőt kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztatták. ","shortLead":"A nőt kiskorú veszélyeztetése miatt letartóztatták. ","id":"20181207_Eroszakkal_vagta_le_a_diakja_hajat_egy_kaliforniai_tanarno_mikozben_a_himnuszt_enekelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d32ccf-ef15-495d-9939-76344b93554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5b2240-5455-41d9-82da-74f60e9d46e6","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Eroszakkal_vagta_le_a_diakja_hajat_egy_kaliforniai_tanarno_mikozben_a_himnuszt_enekelte","timestamp":"2018. december. 07. 10:37","title":"Erőszakkal vágta le a diákja haját egy kaliforniai tanárnő, miközben a himnuszt énekelte - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi felügyelőt nevez ki a fejük fölé.","shortLead":"Az intézmény a nemrég bejelentett adósságkonszolidációra vár, de közben a vezetés attól fél, hogy a kormány pénzügyi...","id":"20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10a3aad-4f10-4f9f-8a52-ce43fbb53693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451875a6-2f46-4fd9-855d-dd3bc695c177","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Lepedon_es_injekcios_tun_kenytelen_sporolni_a_csod_szelen_allo_Delpesti_Korhaz","timestamp":"2018. december. 07. 08:44","title":"Lepedőn és injekciós tűn kénytelen spórolni a csőd szélén álló Dél-pesti Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]