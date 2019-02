Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdb796b3-1db0-4957-8586-7db65e83a88c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valentin-nap 2019 projektben a kereső nevében lévő második „o” betűt cserélte le szerelmes állatpárokra a Google.","shortLead":"A Valentin-nap 2019 projektben a kereső nevében lévő második „o” betűt cserélte le szerelmes állatpárokra a Google.","id":"20190214_valentin_nap_2019_logo_szerelem_szerelmes_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdb796b3-1db0-4957-8586-7db65e83a88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0593e37c-88e3-40dc-bd42-1aa0812f37a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_logo_szerelem_szerelmes_kepek","timestamp":"2019. február. 14. 07:03","title":"Valentin-nap 2019: itt a Google apró meglepetése mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","shortLead":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","id":"20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a8964-800b-43b4-b0d2-41f3c9124c00","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Öngyilkos támadó ölte meg Iránban a Forradalmi Gárda húsz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. 