Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy fehér por.","shortLead":"Annyit tudni, hogy fehér por.","id":"20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287467a-7913-4bbf-8c2e-35a52864c422","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","timestamp":"2019. február. 23. 10:43","title":"Ismeretlen kábítószer bukkant fel Salgótarján körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lerombolták Pablo Escobar néhai drogbáró egykori otthonát a kolumbiai Medellínben.","shortLead":"Lerombolták Pablo Escobar néhai drogbáró egykori otthonát a kolumbiai Medellínben.","id":"20190223_Igy_semmisult_meg_harom_masodperc_alatt_a_drogbaro_Escobar_otthona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf6070-581e-4407-a5a1-4ff2728fa469","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Igy_semmisult_meg_harom_masodperc_alatt_a_drogbaro_Escobar_otthona","timestamp":"2019. február. 23. 23:01","title":"Így semmisült meg három másodperc alatt a drogbáró Escobar otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra érkeznek adatok a gemenci fekete gólya jeladójából, aki már harmadik alkalommal teszi meg 13 ezer kilométeres útját Baja környéki fészke és a Közép-afrikai Köztársaságban lévő telelőhelye között.

","shortLead":"Újra érkeznek adatok a gemenci fekete gólya jeladójából, aki már harmadik alkalommal teszi meg 13 ezer kilométeres...","id":"20190222_Jon_a_tavasz_elindult_hazafele_Zoltan_a_golya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735cda8-76fb-4b84-8fe5-f4742b81b4bb","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Jon_a_tavasz_elindult_hazafele_Zoltan_a_golya","timestamp":"2019. február. 22. 14:15","title":"Jön a tavasz: elindult hazafelé Zoltán, a gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták akadályozni, ekkor dördültek el a fegyverek.\r

\r

","shortLead":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták...","id":"20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48504305-6e31-46aa-979b-5771f31b0eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"Venezuelai katonák civilekre lőttek a brazil határon, eddig két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bónusz mellett most sikerült megegyezni a bérfejlesztés kérdéséről is, 18 százalékos lesz az emelés.","shortLead":"A bónusz mellett most sikerült megegyezni a bérfejlesztés kérdéséről is, 18 százalékos lesz az emelés.","id":"20190222_Megallapodott_a_Suzuki_a_dolgozokkal_a_berekrol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db53ddf-5f0a-4e88-809e-97eeeedc6ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Megallapodott_a_Suzuki_a_dolgozokkal_a_berekrol_is","timestamp":"2019. február. 22. 19:25","title":"Megállapodott a Suzuki a dolgozókkal a bérekről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat, hanem a saját otthonukban fűteni nem tudók közül.","shortLead":"Csak februárban napi átlagban két ember halt meg a hideg miatt. Nem a hajléktalanok közül kerül ki a legtöbb áldozat...","id":"20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcad1-324a-4c6f-acb4-b83532171be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_135en_fagytak_halalra_a_telen_a_legtobben_a_sajat_futetlen_otthonukban","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"135-en fagytak halálra a télen, a legtöbben a saját fűtetlen otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a legpopulistább ország 33 európai ország közül, Orbán Viktor rendszere jelentős károkat okoz a liberális demokráciának – ezek a fő megállapítása egy most közölt kutatásnak.","shortLead":"Magyarország a legpopulistább ország 33 európai ország közül, Orbán Viktor rendszere jelentős károkat okoz a liberális...","id":"20190222_Orban_populizmusa_belulrol_szamolja_fel_a_demokratikus_rendszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b97d449-431e-4af6-98e6-96cd9d1b9495","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Orban_populizmusa_belulrol_szamolja_fel_a_demokratikus_rendszert","timestamp":"2019. február. 22. 16:39","title":"Orbán populizmusa belülről számolja fel a demokratikus rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","shortLead":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","id":"20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd734a8a-1565-4fe5-90f1-f7ebdd0df728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","timestamp":"2019. február. 22. 17:59","title":"Szirénázó rendőrautónak kellett felvezetni a szülő nő kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]