[{"available":true,"c_guid":"84b92709-2f47-43e8-ae73-2110400a4469","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vád a kamionos ellen akár gyilkossági kísérlet is lehet. ","shortLead":"A vád a kamionos ellen akár gyilkossági kísérlet is lehet. ","id":"20190301_elfogatoparncs_kamionos_szabalytalan_manover_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b92709-2f47-43e8-ae73-2110400a4469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c1933-b1c5-4ad1-9595-c35a654e5d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_elfogatoparncs_kamionos_szabalytalan_manover_autos_video","timestamp":"2019. március. 01. 09:45","title":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a kamionos ellen ezért a manőverért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen megerősítette a térségben, elsősorban az Ukrajnától elcsatol Krímben lévő egységeit. A NATO céljainak elérését akadályozhatja egy nyolcvan éve aláírt egyezmény.","shortLead":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen...","id":"20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4556677f-ae7a-4f23-b71d-615bf5d17faf","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","timestamp":"2019. március. 02. 11:39","title":"Erősít a NATO a Fekete-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz, most belga és luxemburgi konzervatívok kérik Joseph Daul néppárti elnököt, hogy cselekedjen.","shortLead":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz, most belga és luxemburgi konzervatívok kérik Joseph Daul...","id":"20190228_Harom_part_is_levelet_irt_a_Neppart_elnokenek_hogy_zarja_ki_a_Fideszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a97d7b4-a2be-4eb5-8ee7-8ca5daa7bd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Harom_part_is_levelet_irt_a_Neppart_elnokenek_hogy_zarja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. február. 28. 19:26","title":"Három párt is levelet írt a Néppárt elnökének, hogy zárja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás egységesítése. A főpolgármester azt is elmondta, Puzsér szerinte végül nem fog elindulni a főpolgármester-választáson. ","shortLead":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás...","id":"20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ccb7-15d0-4cfb-868e-5fef63dbb464","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","timestamp":"2019. március. 01. 11:59","title":"Tarlós egységesített parkolást akart, Orbán ezt \"nem tudta teljesíteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","shortLead":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","id":"20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67a598-f06d-4acc-8175-0bd7b13c6a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 01. 07:26","title":"Elszabadult pótkerék okozott súlyos balesetet az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar rendőrség már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel. ","shortLead":"A magyar rendőrség már felvette a kapcsolatot a cseh társszervekkel. ","id":"20190302_Szallodaban_utottek_rajta_Der_Csaban_a_szerbiai_magyar_bergyilkoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed14bdbd-7f8e-4e75-95c8-a1871df79ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szallodaban_utottek_rajta_Der_Csaban_a_szerbiai_magyar_bergyilkoson","timestamp":"2019. március. 02. 13:13","title":"Szállodában ütöttek rajta Dér Csabán, a szerbiai magyar bérgyilkoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb8e05e-7dfc-4340-abe8-19a31dbc8ca6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt iszlamista támadót öltek meg a szomáliai biztonsági erők, ezzel véget ért a mogadishui túszdráma, aminek összesen 35 halottja volt, és ami egy öngyilkos merénylettel kezdődött.\r

\r

","shortLead":"Öt iszlamista támadót öltek meg a szomáliai biztonsági erők, ezzel véget ért a mogadishui túszdráma, aminek összesen 35...","id":"20190301_Lezarult_a_szomaliai_tuszdrama_lelottek_az_iszlamista_terroristakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb8e05e-7dfc-4340-abe8-19a31dbc8ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a91cd2-d892-4186-a896-b6557557f6ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Lezarult_a_szomaliai_tuszdrama_lelottek_az_iszlamista_terroristakat","timestamp":"2019. március. 01. 19:21","title":"Lezárult a szomáliai túszdráma, lelőtték az iszlamista terroristákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdőlt a februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt.","shortLead":"Megdőlt a februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt.","id":"20190228_235_fok_volt_ma__megdolt_a_melegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbbe31c-da61-45ad-85eb-98aa3cad9f15","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_235_fok_volt_ma__megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. február. 28. 17:47","title":"23,5 fok volt ma – megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]