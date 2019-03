Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","shortLead":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","id":"20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c4093-a557-4ae1-a37c-4eeacd34be76","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","timestamp":"2019. március. 24. 10:10","title":"Szelfit kért négy srác két rappertől, erre azok szétverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg a felhasználók egy szűk csoportoján teszteli azt az új funkciót, ami még közösségibbé teszi a térkép szolgáltatását.","shortLead":"A Google jelenleg a felhasználók egy szűk csoportoján teszteli azt az új funkciót, ami még közösségibbé teszi a térkép...","id":"20190325_google_maps_google_terkep_esemeny_letrehozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b9ca24-0282-45fe-83c3-062ca533f0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_google_maps_google_terkep_esemeny_letrehozasa","timestamp":"2019. március. 25. 08:33","title":"Tovább facebookosodik a Google Térkép, már eseményt is létrehozhatunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3290b9-81a1-408d-b4cc-480d6cfa329c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hard rock egyik úttörője újra elhozza Magyarországra a Smoke On The Watert.\r

\r

","shortLead":"A hard rock egyik úttörője újra elhozza Magyarországra a Smoke On The Watert.\r

\r

","id":"20190325_Decemberben_az_Arenaban_lep_fel_a_Deep_Purple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3290b9-81a1-408d-b4cc-480d6cfa329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29e693e-01fe-4448-8782-f3044cb43b0f","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Decemberben_az_Arenaban_lep_fel_a_Deep_Purple","timestamp":"2019. március. 25. 10:16","title":"Decemberben az Arénában lép fel a Deep Purple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Épp ilyen meccsről álmodott a válogatottban a 100. meccsét játszó Dzsudzsák Balázs, mint a vasárnapi 2-1-es magyar győzelem a vb-ezüstérmes horvátok ellen.\r

\r

","shortLead":"Épp ilyen meccsről álmodott a válogatottban a 100. meccsét játszó Dzsudzsák Balázs, mint a vasárnapi 2-1-es magyar...","id":"20190325_A_jubilalo_Dzsudzsak_Epp_errol_almodtam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219cfbda-3dbf-491a-8458-b413e4f3bede","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_jubilalo_Dzsudzsak_Epp_errol_almodtam","timestamp":"2019. március. 25. 07:03","title":"A jubiláló Dzsudzsák: \"Épp erről álmodtam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","shortLead":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","id":"20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d6210-d621-4c1b-8379-16e298876681","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","timestamp":"2019. március. 24. 13:55","title":"Készüljön, visszatér a fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló társa? Vagy esetleg van, amiben még sokkal jobb is az olcsóbb alternatíva? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló...","id":"20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f0a474-beab-438a-a309-1440a2b93096","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","timestamp":"2019. március. 24. 16:00","title":"Ami ötször drágább, az ötször jobb is? Kipróbáltuk a csuklónkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","shortLead":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","id":"20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529afdb-bffe-4e65-8d3c-8bc534f199c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","timestamp":"2019. március. 23. 20:28","title":"Szomorú tény, de ezek nagyon könnyen ellopható autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","shortLead":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","id":"20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f162621-b08f-4990-a57a-c8423c5249fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 24. 18:50","title":"Románia áthelyezi izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]