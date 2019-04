Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","shortLead":"Ez is kell ahhoz, hogy a magyar főváros regionális cargo elosztóközpont lehessen.","id":"20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8bb6b7-0d81-41b3-a405-a6ed71ed35b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e74c95-163b-44c9-9d5c-0b2ee0765841","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Surubben_jonnek_a_gepek_Budapestre_a_vilag_egyik_leggyorsabban_fejlodo_repulotererol","timestamp":"2019. április. 26. 15:50","title":"Sűrűbben jönnek a gépek Budapestre a világ egyik leggyorsabban fejlődő repülőteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról a Sony, hogy mikor indítják útnak az évek óta várt PlayStation 5-öt. Pontosabba, hogy mikor nem.","shortLead":"Nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról a Sony, hogy mikor indítják útnak az évek óta várt PlayStation 5-öt...","id":"20190426_sony_playstation_5_bemutato_datuma_jatekkonzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40db88ac-9a2d-4c0c-839e-689f6b69c37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_sony_playstation_5_bemutato_datuma_jatekkonzol","timestamp":"2019. április. 26. 13:33","title":"Várja már a PlayStation 5 érkezését? Akkor ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett közzé felvételeket a japán űrügynökség.","shortLead":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett...","id":"20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5367ff4e-2959-4683-a79a-1927045d39e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Képek jöttek az aszteroidáról, amelyikre \"bombát\" dobtak a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal jobb minőségben lehetne zenét hallgatni rajta.","shortLead":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal...","id":"20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2b6336-1053-43b6-9e6c-4c3739000541","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. április. 26. 19:33","title":"Újdonsággal rukkolhat elő az Amazon – félhet a Spotify és az Apple is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","shortLead":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","id":"20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce2cb18-badc-4549-9c76-dcb4486ee91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","timestamp":"2019. április. 25. 17:03","title":"Szerette a Vine vicces videóit? Most \"feltámasztják\", Byte néven jön az utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már valamennyi eurózóna-állam így döntött, fokozatosan eltűnnek a több mint 150 ezer forintot érő bankók. Az ok: az ötszázasokat előszeretettel használták a bűnözők.","shortLead":"Ausztria és Németország központi bankja is felhagy az ötszáz eurós bankjegyek nyomtatásával, s miután korábban már...","id":"20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107522cc-add7-4585-9e9d-69cef15d535e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Eltunnek_az_500_eurosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:28","title":"Eltűnnek az 500 eurósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","shortLead":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","id":"20190426_gyorshajtas_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e02a3-5920-4f3f-946f-96114307c036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_gyorshajtas_statisztika","timestamp":"2019. április. 26. 16:31","title":"Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]