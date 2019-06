Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","shortLead":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","id":"20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b46bf02-1882-42c2-b925-057b758a51ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","timestamp":"2019. június. 22. 22:51","title":"UNESCO: Rémületes a Mol-felhőkarcoló, aggasztó a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","shortLead":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","id":"20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4a8c5d-0a43-4916-b508-d52b55d1202e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 22. 11:05","title":"Orbán találkozott a néppárti bölcsekkel Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a privát facebookozásnak is egyik etikai alaptétele, hogy temetésről nem illendő szelfit posztolni, az egyik legnagyobb hazai Facebook-oldalt működtető Schobert Norbert professzionális kommunikációjában tett ilyet.","shortLead":"Miközben a privát facebookozásnak is egyik etikai alaptétele, hogy temetésről nem illendő szelfit posztolni, az egyik...","id":"20190621_schobert_norbert_low_carb_facebook_oldal_benke_laszlo_temetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f99adc-c3cb-4fb6-b0b0-33bded32da4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_schobert_norbert_low_carb_facebook_oldal_benke_laszlo_temetese","timestamp":"2019. június. 21. 15:05","title":"Temetőből posztolt szelfivel borzolta 1,3 milliós Facebook-oldalán a kedélyeket Schobert Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","shortLead":"Megint kezdhetünk félni a no deal Brexittől?","id":"20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d9f9a5-5186-4e4c-a2f8-92bc6c5742b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lehutottek_Brusszelben_a_briteket_nem_nyitjak_ujra_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Lehűtötték Brüsszelben a briteket: nem nyitják újra a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlárazással és fapusztítással vádolta meg Karácsony Gergelyt egy fideszes politikus, mire az MSZP-P főpolgármester-jelöltje azt mondta: \"Találkozunk a bíróságon\". Ez pénteken már a második bejelentett per, amiben a Párbeszéd-politikus érintett. \r

","shortLead":"Túlárazással és fapusztítással vádolta meg Karácsony Gergelyt egy fideszes politikus, mire az MSZP-P...","id":"20190621_A_Fidesz_megint_hazudik__Karacsonynak_lesz_meg_egy_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a010930d-87d2-4300-bc1b-56fcef10ea51","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_A_Fidesz_megint_hazudik__Karacsonynak_lesz_meg_egy_pere","timestamp":"2019. június. 21. 20:59","title":"\"A Fidesz megint hazudik\" - Karácsonynak lesz még egy pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c749a-97f1-4f26-9f61-0c1b50671997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kukával próbálják távol tartani az embereket, mert a gödör csak omlik tovább. ","shortLead":"Három kukával próbálják távol tartani az embereket, mert a gödör csak omlik tovább. ","id":"20190621_Fogta_magat_es_beomlott_az_uttest_Szigetszentmikloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23c749a-97f1-4f26-9f61-0c1b50671997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7457fbc-725c-499a-a881-1fbbf113cb63","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Fogta_magat_es_beomlott_az_uttest_Szigetszentmikloson","timestamp":"2019. június. 21. 17:16","title":"Elment egy autó, beomlott az úttest Szigetszentmiklóson – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20 közösségi elektromos robogó érhető el a városban.","shortLead":"20 közösségi elektromos robogó érhető el a városban.","id":"20190621_Pecsen_is_van_mar_Blinkee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80940bc5-1b0f-41d2-903e-7a0fb4dccb19","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Pecsen_is_van_mar_Blinkee","timestamp":"2019. június. 21. 19:13","title":"Pécsen is van már Blinkee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14fb469-b4ae-4b03-8251-680445012180","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lassan egy hónap telt el az EP-választások óta, ám még mindig nem tudni, kik váltják az EU mostani vezetőit. És egyelőre nem is látszik, mi lesz az alkudozás végeredménye.","shortLead":"Lassan egy hónap telt el az EP-választások óta, ám még mindig nem tudni, kik váltják az EU mostani vezetőit. És...","id":"20190621_eu_csucs_tisztujitas_weber_juncker_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b14fb469-b4ae-4b03-8251-680445012180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d982a3c4-507d-45c0-ae5e-1b086f958401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_eu_csucs_tisztujitas_weber_juncker_orban","timestamp":"2019. június. 21. 17:14","title":"EU-csúcs után: Most akkor veheti-e a sátorfáját Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]