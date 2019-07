Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","shortLead":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","id":"20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a92e-64f4-478b-83c9-72ee757b25c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","timestamp":"2019. július. 24. 18:44","title":"Az M0-son fotózta egy autós ezt a matrjoska kamiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","shortLead":"A színész-rendező szerint már nincs, ami megvédjen.","id":"20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e783c-67db-49fa-8578-5ea3cd8c3fea","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Alfoldi_Robert_A_hatalomnak_elveszett_szorongo_ember_kell_akit_iranyithat","timestamp":"2019. július. 25. 16:59","title":"Alföldi Róbert: A hatalomnak elveszett, szorongó ember kell, akit irányíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadb8c10-e5d4-4bd0-9a2a-6bd1150a28c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.","shortLead":"A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.","id":"20190725_Egy_ember_meghalt_amikor_kamionnal_utkozott_a_61es_fouton__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aadb8c10-e5d4-4bd0-9a2a-6bd1150a28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcffacd-80a6-4a19-bd95-395220127bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Egy_ember_meghalt_amikor_kamionnal_utkozott_a_61es_fouton__fotok","timestamp":"2019. július. 25. 14:29","title":"Egy ember meghalt, amikor kamionnal ütközött a 61-es főúton - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést tartani. Így akár az olyan alkalmazkodóképes fajok is, mint a széncinege, a füsti fecske és a szarka is veszélyeztetetté válhatnak hosszútávon.","shortLead":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést...","id":"20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfeebbd-ded5-4dff-8ae1-214559016993","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 19:03","title":"Nem bírják a klímaváltozás tempóját a madarak, több faj is veszélyeztetett lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","shortLead":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","id":"20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da89fb8e-d440-4603-87e0-048e441d3e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","timestamp":"2019. július. 26. 07:48","title":"Hunvald György kilép az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","shortLead":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","id":"20190724_Curtiss_Hades_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af74ab-7a97-44bf-aeea-886aedb85227","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Curtiss_Hades_motor","timestamp":"2019. július. 25. 11:54","title":"A motorkerékpároknál is őrült dolgokat hoz az elektromos hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","shortLead":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","id":"20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca4f5b4-b599-4b52-8b01-7008e43d79da","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","timestamp":"2019. július. 24. 11:17","title":"Érden is megvalósult az ellenzéki egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]