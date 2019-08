Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli,75 millió eurós állami beruházásban. Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben. Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli,75 millió eurós állami beruházásban. Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben. Családbarát övezet 2019. augusztus. 14. 00:00

A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést. Hadházy rákérdezett Poltnál, nem kellene-e nyomozni a Microsoft-ügyben 2019. augusztus. 14. 19:25

2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se maradt el sokkal. A kormány ugyan eltúlozza saját intézkedéseinek hatását, de a nagy állami költekezések biztos komoly szerepet játszanak. A kormány ugyan eltúlozza saját intézkedéseinek hatását, de a nagy állami költekezések biztos komoly szerepet játszanak. Ráadásul bőven van hova nőni, a magyar egy főre eső GDP még mindig messze elmarad az EU-átlagtól, a fizetések pedig még mindig alacsonyak. Tényleg a kormánynak köszönhető, hogy hasít a gazdaság? 2019. augusztus. 14. 14:36

A magyar gazdaság 5,1 százalékkal nőtt 2019 második negyedévében. Megint meglepetést okozott a magyar gazdaság 2019. augusztus. 14. 09:09

Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek. Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget 2019. augusztus. 13. 18:00

Egy biztonsági résnek köszönhetően valakik egy hatalmas adatbázist raktak össze, ami ujjlenyomatokat és az arcazonosításhoz szükséges információkat is tartalmazza. Több mint 1 millió felhasználó biometrikus adatai kerültek ki a netre 2019. augusztus. 14. 14:03

Kék és úszik, az eredetit Rubik Ernő alkotta. Egy kockaember, Cubeman lett a budapesti junior vizes-vb kabalája – fotók 2019. augusztus. 14. 15:26

Az éj leple alatt bandukoltak az erdőben. Az éj leple alatt bandukoltak az erdőben. Egyszer csak átsétált egy farkasfalka az aggteleki vadkamera előtt – videó 2019. augusztus. 15. 12:49