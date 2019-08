Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gibraltár brit terület kormányzata visszautasította az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizei elhagyására készülő iráni tartályhajót, amely várhatóan vasárnap este távozik a brit tengerentúli terület kikötőjéből.","shortLead":"Gibraltár brit terület kormányzata visszautasította az Egyesült Államok kérését, hogy tartsa vissza a területi vizei...","id":"20190818_Gibraltar_elutasitotta_az_irani_tartalyhajo_visszatartasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7987ad1-9bf5-4b12-9852-f243bf6262fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dfc09-17e7-4915-9d21-1baaeaa463ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Gibraltar_elutasitotta_az_irani_tartalyhajo_visszatartasat","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:33","title":"Gibraltár elutasította az iráni tartályhajó visszatartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","shortLead":"Ontológiai jellegű vita látszik kibontakozni Tatabányán.","id":"20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca77b733-c06c-443a-ae24-e31848519b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2dc4c5-2aba-427d-8a88-fd7a6e4d8931","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Sztrajkolhatnake_a_fogorvosok_ugy_hogy_nem_is_sztrajkolnak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:39","title":"Sztrájkolhatnak-e a fogorvosok úgy, hogy nem is sztrájkolnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10fee54-4e00-46c1-890b-01a4925f4c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy eddig nem látott videó képein András yorki herceg bukkan fel a pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein milliárdos manhattani házának kapujában.","shortLead":"Egy eddig nem látott videó képein András yorki herceg bukkan fel a pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein milliárdos...","id":"20190818_Andras_herceget_lencsevegre_kaptak_Epstein_hazaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10fee54-4e00-46c1-890b-01a4925f4c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b903375-acc3-4516-b661-20251b209750","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Andras_herceget_lencsevegre_kaptak_Epstein_hazaban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 17:30","title":"András herceget lencsevégre kapták Epstein házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be a pénzüket, mint én” – javasolta.","shortLead":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be...","id":"20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae0ae0-4cea-4672-b52d-f91f84b84807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:21","title":"Scholz: évekig ne várjanak kamatemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","shortLead":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","id":"20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd98791-6bb6-45aa-b1bc-091e500c0775","keywords":null,"link":"/elet/20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:23","title":"A rajongók kiakadtak, de azért volt, aki örült a Trónok harca végének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Angela Merkel Sopronban, Orbán kiemelte az évről évre fejlődő magyar-német gazdasági kapcsolatokat, és nem lát olyan jelet, ami megzavarná a jó viszonyt. Cikkünk frissül. \r

\r

","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Angela Merkel Sopronban, Orbán kiemelte az évről évre fejlődő magyar-német...","id":"20190819_Orban_Nem_latok_olyan_elemet_ami_megzavarna_a_nemetmagyar_viszonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cef0a01-1191-4c58-a7d4-cd46f85550b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_Nem_latok_olyan_elemet_ami_megzavarna_a_nemetmagyar_viszonyt","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:08","title":"Orbán: A magyar demokráciát ért bírálatok politikai természetűek, nincs ténybeli alapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57f2371-85df-4a38-b730-d395dda5eea3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 21 éves balmazújvárosi férfit a rendőrök elfogták és kihallgatták.","shortLead":"A 21 éves balmazújvárosi férfit a rendőrök elfogták és kihallgatták.","id":"20190818_Vezetni_szeretett_volna_ezert_elvitt_egy_nyitva_hagyott_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d57f2371-85df-4a38-b730-d395dda5eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfa4f1f-d5fa-41a2-be54-4b0018e45504","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Vezetni_szeretett_volna_ezert_elvitt_egy_nyitva_hagyott_autot","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:50","title":"Vezetni szeretett volna, ezért elvitt egy nyitva hagyott autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783c205b-960c-4ceb-8cc6-bbdfdba39d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28 éves vállon lőtt férfi életét a mentők sem tudták megmenteni.","shortLead":"A 28 éves vállon lőtt férfi életét a mentők sem tudták megmenteni.","id":"20190818_Lelottek_egy_pincert_Parizsban_mert_lassan_hozta_ki_a_szendvicset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783c205b-960c-4ceb-8cc6-bbdfdba39d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b702e5d-4565-486d-869a-016a3af87087","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Lelottek_egy_pincert_Parizsban_mert_lassan_hozta_ki_a_szendvicset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:17","title":"Lelőttek egy pincért Párizsban, mert lassan hozta ki a szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]