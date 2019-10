Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és keménydrog-fogyasztás vádja is megfogalmazódott benne.","shortLead":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és...","id":"20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81163dc1-734f-4b97-b7b5-4492dc47396f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","timestamp":"2019. október. 07. 16:00","title":"A Fidesz szerint Borkai magánügye a szexvideó-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","shortLead":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","id":"20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c7673c-0c85-411f-9068-cac7fb8c7693","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 06. 20:21","title":"Tíz kilométeres hamuoszlopot küldött a levegőbe a Sivelucs - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Joób Márk","category":"360","description":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk filozófus. Vélemény.","shortLead":"A kormány politikája nem egyeztethető össze a keresztény erkölcstan alapját képező szeretetparanccsal, írja Joób Márk...","id":"201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4430ec4-23ac-46de-8d82-de63ed9e0fb5","keywords":null,"link":"/360/201940_az_orbani_keresztenydemokracia_erkolcstelen","timestamp":"2019. október. 06. 10:00","title":"Joób Márk: Az orbáni kereszténydemokrácia erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. ","shortLead":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk...","id":"20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784817da-c35f-45b4-8831-874a05712b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:31","title":"Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával asszociálja. Pedig a legtöbb gyerek nem szereti a bohócokat, sőt a felnőttek sem. És erre meg is van a jó okuk. ","shortLead":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával...","id":"20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b44e1-56c4-4ff0-8128-f1a48332e893","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","timestamp":"2019. október. 05. 20:00","title":"Miért olyan félelmetesek a bohócok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]