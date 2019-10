Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","shortLead":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","id":"20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096521b7-b408-4759-8ee8-e101bd1a1fe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","timestamp":"2019. október. 19. 14:58","title":"Négy autó ütközött össze a Kerepesi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak egy videót.","shortLead":"Balog Zoltán volt miniszter szerint meg kell vizsgálni, közpénzből fedezték-e azt az orgiát, amelyről kiszivárogtattak...","id":"20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059c59e-459b-4f65-a1ef-5439ce2b8599","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Borkai_Zsolt_lemondasat_koveteltek_tuntetok_Gyorben","timestamp":"2019. október. 19. 19:18","title":"Borkai Zsolt lemondását követelték tüntetők Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"50 éves a szolnoki filmfesztivál.

","shortLead":"50 éves a szolnoki filmfesztivál.

","id":"20191019_Jankovics_Marcell_es_Gyulai_Liviusz_eletmudijat_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593503cc-9dda-4b4a-ae9b-53197016b3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20191019_Jankovics_Marcell_es_Gyulai_Liviusz_eletmudijat_kaptak","timestamp":"2019. október. 19. 22:00","title":"Jankovics Marcell és Gyulai Líviusz életműdíjat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a6fc8d-f51b-4d67-984c-1fa7b0881ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester hirdette meg a bulit a Facebook-oldalán.","shortLead":"A főpolgármester hirdette meg a bulit a Facebook-oldalán.","id":"20191019_Iden_nem_tuntet_az_ellenzek_oktober_23an_hanem_Karacsonnyal_es_a_Quimbyvel_unnepel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a6fc8d-f51b-4d67-984c-1fa7b0881ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f3f35-2c38-4503-a3b7-b0a0ba6cb3da","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Iden_nem_tuntet_az_ellenzek_oktober_23an_hanem_Karacsonnyal_es_a_Quimbyvel_unnepel","timestamp":"2019. október. 19. 13:42","title":"Idén nem tüntet az ellenzék október 23-án, inkább Karácsonnyal és a Quimbyvel ünnepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren – figyelmeztet egy szakember. Teóriáját bizonyította is.","shortLead":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren –...","id":"20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342dc712-0e9b-4d5e-b555-69f5cf35dea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","timestamp":"2019. október. 20. 20:03","title":"Ilyen egyszerű kémchipet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többévi folyamatos csökkenést követően tavaly valamelyest emelkedett az öngyilkosságok száma itthon. A fordulat hátterében elsősorban a legidősebb korcsoportok tagjai körében megugrott önpusztító akciók állnak. ","shortLead":"Többévi folyamatos csökkenést követően tavaly valamelyest emelkedett az öngyilkosságok száma itthon. A fordulat...","id":"201942_ongyilkossagi_jarvany_egyre_kevesbe_nagyvarosi_deviancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e852209-7014-4a37-ac44-c95348e70eee","keywords":null,"link":"/360/201942_ongyilkossagi_jarvany_egyre_kevesbe_nagyvarosi_deviancia","timestamp":"2019. október. 19. 12:30","title":"Öngyilkossági járvány: egyre kevésbé nagyvárosi deviancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","shortLead":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","id":"20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4469743f-50f3-4a50-9920-51abc1a65036","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","timestamp":"2019. október. 20. 15:17","title":"Háromezer éves óegyiptomi szarkofágokat találtak Luxorban, bennük ép múmiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. Szakértőket kérdeztünk, ők nyugtatnak: pánikolni azért nem kell.","shortLead":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak...","id":"20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea10546-4358-4443-8f15-a5b9e3f7aee5","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Most_akkor_tenyleg_ne_egyunk_muzlit_meg_teljes_kiorlesu_kenyeret","timestamp":"2019. október. 19. 14:00","title":"Most akkor tényleg ne együnk müzlit meg teljes kiőrlésű kenyeret a fuzárium miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]