Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"003c7a15-039b-41b1-a1e9-1b2d13609236","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét megújult a hazai piacon olyannyira népszerű kompakt divatterepjáró, mely mostantól már csak lágyhibrid hajtással készül.","shortLead":"Ismét megújult a hazai piacon olyannyira népszerű kompakt divatterepjáró, mely mostantól már csak lágyhibrid hajtással...","id":"20200117_itt_a_hibrid_suzuki_vitara_5_millio_forinton_nyit_az_esztergomi_ujdonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=003c7a15-039b-41b1-a1e9-1b2d13609236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69f8a45-4bb5-4398-9946-85ae50493b34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_itt_a_hibrid_suzuki_vitara_5_millio_forinton_nyit_az_esztergomi_ujdonsag","timestamp":"2020. január. 17. 11:03","title":"Itt a hibrid Suzuki Vitara: 5 millió forinton nyit az esztergomi újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca1a403-d3a1-4bee-844a-60ffd1f1b7ba","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világ legdrágább boráról, a Royal Tokaji Esszenciáról tudósít az Upscale Living Magazine internetes portálja.



","shortLead":"A világ legdrágább boráról, a Royal Tokaji Esszenciáról tudósít az Upscale Living Magazine internetes portálja.



","id":"20200118_12_millio_forintos_magyar_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca1a403-d3a1-4bee-844a-60ffd1f1b7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151899d1-c491-4d15-9a46-2aa8a2a1da26","keywords":null,"link":"/elet/20200118_12_millio_forintos_magyar_bor","timestamp":"2020. január. 18. 08:06","title":"Mi kerül ezen a magyar boron 12 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2205bf6-55cd-4aa2-9794-4ee826ca2fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori amerikai elnök boldog születésnapot kívánt a volt first ladynek.","shortLead":"Az egykori amerikai elnök boldog születésnapot kívánt a volt first ladynek.","id":"20200118_Barack_Obama_nem_tud_leallni_a_hulyeskedessel_Michelle_Obama_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2205bf6-55cd-4aa2-9794-4ee826ca2fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9f51b-d04c-4c99-ab0e-b885ad9955d4","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Barack_Obama_nem_tud_leallni_a_hulyeskedessel_Michelle_Obama_mellett","timestamp":"2020. január. 18. 10:30","title":"Barack Obama nem tud leállni a hülyéskedéssel Michelle Obama mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár lényegében nem vesz többé részt a királyi család munkájában és a királynőt sem képviselhetik. ","shortLead":"A hercegi pár lényegében nem vesz többé részt a királyi család munkájában és a királynőt sem képviselhetik. ","id":"20200118_Elveszitette_a_kiralyi_statuszt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f758cc-e6f0-4ea4-a64c-94e1bc539b9f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Elveszitette_a_kiralyi_statuszt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 18. 20:06","title":"Elveszítette a királyi státuszt Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d33193-4dc0-4f57-b295-d6c96bdfafe5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykerekű időgéppel a Shelby amerikai főhadiszállásán kötöttünk szorosabb barátságot. ","shortLead":"A négykerekű időgéppel a Shelby amerikai főhadiszállásán kötöttünk szorosabb barátságot. ","id":"20200118_exkluziv_beultunk_a_legendas_ford_gt40be_amit_nemreg_a_mozikban_is_lathattunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d33193-4dc0-4f57-b295-d6c96bdfafe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191cf3d-7e01-420e-a6af-edea2ddab986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_exkluziv_beultunk_a_legendas_ford_gt40be_amit_nemreg_a_mozikban_is_lathattunk","timestamp":"2020. január. 18. 06:41","title":"Exkluzív: beültünk a legendás Ford GT40-be, amit nemrég a mozikban is láthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ec5956-5738-4685-b092-196df540a4c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs beprogramozva az öregedésre és egész életében a betegségek, valamint az aszály okozta betegségek leküzdését segítő kemikáliákat termel a páfrányfenyő – állapították meg amerikai és kínai kutatók, megfejtve a fafaj hosszú életének titkát.","shortLead":"Nincs beprogramozva az öregedésre és egész életében a betegségek, valamint az aszály okozta betegségek leküzdését...","id":"20200117_1000_evig_elo_pafranyfenyo_oregedes_ginkgo_biloba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ec5956-5738-4685-b092-196df540a4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882439c3-67d1-486b-915f-72cfad122e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_1000_evig_elo_pafranyfenyo_oregedes_ginkgo_biloba","timestamp":"2020. január. 17. 11:03","title":"Az 1000 évig élő fa titka az, hogy egyszerűen nincs beprogramozva az öregedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó ellen most emeltek vádat. Az eset több mint három éve történt.","shortLead":"A támadó ellen most emeltek vádat. Az eset több mint három éve történt.","id":"20200117_ungvary_krisztian_tortenesz_tamadas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99ce46-a95f-4e0f-a75a-e7befae9c580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8235c9-6615-45da-a3eb-116fea0cbc41","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_ungvary_krisztian_tortenesz_tamadas_tuntetes","timestamp":"2020. január. 17. 11:48","title":"Pénzbüntetést kérnek az Ungváry Krisztiánt megtámadó férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]