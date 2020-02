Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden körülmények között stabil a Fidesz-tábor.","shortLead":"Minden körülmények között stabil a Fidesz-tábor.","id":"20200203_Orban_nelkul_is_a_Fideszre_szavaznanak_a_fideszesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa1129-0003-4ed0-9789-6b19472ddf67","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_nelkul_is_a_Fideszre_szavaznanak_a_fideszesek","timestamp":"2020. február. 03. 10:35","title":"Orbán nélkül is a Fideszre szavaznának a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás.","shortLead":"Óriási a drágulás.","id":"20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343dd741-d680-49db-9fc0-57feccd83624","keywords":null,"link":"/kkv/20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","timestamp":"2020. február. 03. 14:06","title":"Többszörös áron kínálják az orvosi maszkokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","shortLead":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","id":"20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f8319-61a6-449d-822f-45d6031edd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","timestamp":"2020. február. 03. 15:06","title":"Törölte a közvetlen sanghaji járatát a Shanghai Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","shortLead":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","id":"202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3b77a8-0130-4936-bb17-c3eb74d2dfee","keywords":null,"link":"/360/202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","timestamp":"2020. február. 03. 14:00","title":"Meglepő dolgok derülnek ki a zenei életről és 1956-ról szóló könyvből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360999e-7b24-435a-946c-6fe42089b9b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházba szállították őket. ","shortLead":"Kórházba szállították őket. ","id":"20200202_Tinedzserek_Ukrajna_hutokamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5360999e-7b24-435a-946c-6fe42089b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bafe69-5e00-4f81-9502-a7a58383c049","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Tinedzserek_Ukrajna_hutokamion","timestamp":"2020. február. 02. 15:13","title":"Négy tinédzsert találtak összefagyva, eszméletlenül Ukrajnában egy hűtőkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","shortLead":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","id":"20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24581be-9d71-4f68-ae58-c93e3b3f8011","keywords":null,"link":"/elet/20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","timestamp":"2020. február. 03. 13:27","title":"A kézmosás csak akkor ér valamit, ha rendesen csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","shortLead":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","id":"20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bc02b-2594-4286-b448-264f46275013","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","timestamp":"2020. február. 03. 09:18","title":"Díjazták a háborúskodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok összességében még nem utalnak lassulására, főleg az ipari várakozások romlása azonban figyelmeztető jel. A GKI 3-3,5 százalék körüli idei GDP-növekedésre számít.

","shortLead":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok...","id":"20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f495ed-7ca8-42f3-b631-dc8665da22a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. február. 03. 06:15","title":"Kezd köhögni a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]