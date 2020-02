Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"Cz.F.","category":"elet","description":"Vasárnaponként párhuzamosan megy majd a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada és az Álarcos énekes. Letáboroztunk tehát a tévé előtt, és megnéztük, melyik műsor mit tud. ","shortLead":"Vasárnaponként párhuzamosan megy majd a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada és az Álarcos énekes. Letáboroztunk...","id":"20200217_Alarcos_enekes_Nicsak_ki_vagyok_maszkos_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d785d5-6a74-407e-a5d6-4aecdb30d883","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Alarcos_enekes_Nicsak_ki_vagyok_maszkos_musor","timestamp":"2020. február. 17. 20:00","title":"Vajna Tímea talpig szőrben, Hargitai Bea egyenesen az űrből – a TV2 vagy az RTL Klub maszkos őrültsége jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv ellen.","shortLead":"A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai után a diákok is a tiltakozásukat fejezték ki az új Nemzeti alaptanterv...","id":"20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0163585d-4d54-4ae9-9d58-3470cb9f91f3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_nemzeti_alaptanterv_tiltakozas_diakok_gimnazistak_nat","timestamp":"2020. február. 18. 09:30","title":"Az iskolaudvaron tiltakoztak a berzsenyis diákok a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanterv nemhogy nem segíti, egyenesen gátolja az irodalomtanítás szakmai megújulását és az irodalmi kultúra fenntartását – írta az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya.","shortLead":"A tanterv nemhogy nem segíti, egyenesen gátolja az irodalomtanítás szakmai megújulását és az irodalmi kultúra...","id":"20200217_Az_MTA_irodalomtudomanyi_osztalya_visszavonatna_a_Nemzeti_Alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c3553a-6ab5-414a-b6f8-037c39e5eeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Az_MTA_irodalomtudomanyi_osztalya_visszavonatna_a_Nemzeti_Alaptantervet","timestamp":"2020. február. 17. 11:20","title":"Az MTA irodalomtudományi osztálya visszavonatná a Nemzeti Alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e609c29-25da-43a9-b488-2c62207f0b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcra és Sályra szervezett tüntetést a Mi Hazánk Mozgalom egy nő megölése miatt. Végül a faluban nem tudtak vonulni, a rendőrség csak egy gyertyás megemlékezést engedélyezett az áldozat háza előtt.","shortLead":"Miskolcra és Sályra szervezett tüntetést a Mi Hazánk Mozgalom egy nő megölése miatt. Végül a faluban nem tudtak...","id":"20200216_saly_romak_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo_faklyas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e609c29-25da-43a9-b488-2c62207f0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9789baa-eeb4-4a11-a8fa-b0061a4f0455","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_saly_romak_mi_hazank_mozgalom_toroczkai_laszlo_faklyas_tuntetes","timestamp":"2020. február. 16. 20:07","title":"Száz roma és rohamrendőrök várták a szélsőjobboldali tüntetőket Sályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","shortLead":"A továbbtanulást választóknak hitelesíteniük kell jelentkezésüket, melynek határideje most csütörtökön jár le.","id":"20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79deb22e-4bb4-43c6-aa4f-55ac111a2848","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_felveteli_2020_felvetelizok_felsooktatas_tovabbtanulas","timestamp":"2020. február. 18. 05:28","title":"A felvételizőket érintő fontos határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44309e83-4f97-4fb4-a71d-c7ee47c09b5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatorna az ausztrál különleges erők Afganisztánban elkövetett visszaéléseiről osztott meg információkat, ezért vizsgálódott a hatóság.","shortLead":"A csatorna az ausztrál különleges erők Afganisztánban elkövetett visszaéléseiről osztott meg információkat, ezért...","id":"20200217_Jogszeruen_tartottak_hazkutatast_az_ABCnel_az_ausztral_birosag_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44309e83-4f97-4fb4-a71d-c7ee47c09b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221b6b7f-8b22-4462-8d1e-069edd192ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Jogszeruen_tartottak_hazkutatast_az_ABCnel_az_ausztral_birosag_szerint","timestamp":"2020. február. 17. 06:49","title":"Jogszerűen tartottak házkutatást az ABC-nél az ausztrál bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","shortLead":"Itt a Drive to Survive második évadának előzetese. Günther Steiner ismét kiadós káromkodással van jelen. ","id":"20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af94525-aed7-4748-bca2-34bd93c05b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2ce18-52e6-4533-87d8-fd201dad7ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Ha_nem_akar_versenyezni_tunjon_a_francba","timestamp":"2020. február. 17. 12:55","title":"„Ha nem akar versenyezni, tűnjön a francba!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","shortLead":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","id":"20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d5bcaa-089c-4730-a3ea-457006af6654","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","timestamp":"2020. február. 18. 07:20","title":"Klímaharc vs gazdagok: helikopterrel szállítják a havat a sípályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]