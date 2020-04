Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da698334-4228-4f4c-8d35-90b09f88aa5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új kormányrendelet értelmében a trafikok sem kapnak mentességet.","shortLead":"Az új kormányrendelet értelmében a trafikok sem kapnak mentességet.","id":"20200409_A_dohanyboltok_is_bezarnak_haromkor_koronavirus_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da698334-4228-4f4c-8d35-90b09f88aa5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ac1d8a-874d-4f11-bc91-5247aac0bfe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_A_dohanyboltok_is_bezarnak_haromkor_koronavirus_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 23:19","title":"A dohányboltok is bezárnak háromkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47686a56-1592-489b-a375-f05512e7a19b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a két beteg, aki lekerült a lélegeztetőgépről, jól van. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az a két beteg, aki lekerült a lélegeztetőgépről, jól van. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","id":"20200408_Jol_vannak_a_lelegeztetogeprol_lekerult_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47686a56-1592-489b-a375-f05512e7a19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20499292-7087-4340-8ff3-02a133b747fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Jol_vannak_a_lelegeztetogeprol_lekerult_betegek","timestamp":"2020. április. 08. 11:49","title":"Koronavírus: négyen haltak meg a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs ülése után. Az otthon több lakójánál múlt héten mutatták ki a koronavírust.","shortLead":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be...","id":"20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6efe58d-3831-48ce-a0de-c1b13d54c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","timestamp":"2020. április. 09. 19:04","title":"Busszal és mentővel vitték el a koronavírusos betegeket a Pesti úti otthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","shortLead":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","id":"20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac7eda2-16ea-43a6-b7ff-483d7582f106","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","timestamp":"2020. április. 08. 09:15","title":"Hófehér címlappal jelenik meg az olasz Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen menetel a Microsoft chromiumos alapokra épített Edge böngészője, a program már népszerűbb a korábbi ezüstérmes Mozilla Firefoxnál. A Google Chrome-ot ugyanakkor nem valószínű, hogy megelőzi.","shortLead":"Szépen menetel a Microsoft chromiumos alapokra épített Edge böngészője, a program már népszerűbb a korábbi ezüstérmes...","id":"20200409_microsoft_edge_chromium_motor_mozilla_firefox_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db8fede-25b7-46fa-86da-323a170e782b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_microsoft_edge_chromium_motor_mozilla_firefox_bongeszo","timestamp":"2020. április. 09. 12:03","title":"Váratlanul lenyomta a Microsoft Edge böngészője a Firefoxot, már ez a második legnépszerűbb böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft lehetővé tette az európai egészségügyi szervezetek számára, hogy olyan automata szoftvereket (botokat) hozzanak létre, amelyek megpróbálnak intelligensen válaszolni a koronavírussal kapcsolatban feltett felhasználói kérdésekre.","shortLead":"A Microsoft lehetővé tette az európai egészségügyi szervezetek számára, hogy olyan automata szoftvereket (botokat...","id":"20200408_microsoft_healthcare_bot_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ea0b05-fe04-4448-924f-9177b1b80aa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_microsoft_healthcare_bot_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 16:03","title":"A mesterséges intelligenciát is beveti a Microsoft a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is ad arra is, hogy új, zöldebb szokásokat honosítsunk meg. Az Energiaklub és a GreenDependent Intézet szakértői osztották meg velünk tippjeiket, hogy mire figyeljünk a négy fal között, hogy spóroljunk a felhasznált energiával. ","shortLead":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is...","id":"20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d42d83-81bd-4376-8a16-d6d4a1a84934","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","timestamp":"2020. április. 08. 16:55","title":"Hogyan használjunk otthon kevesebb energiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A WHO szerint nincs még itt a koronavírus miatti korlátozások enyhítésének ideje. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"A WHO szerint nincs még itt a koronavírus miatti korlátozások enyhítésének ideje. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","id":"20200409_Radar360_Johetnek_az_ujabb_korlatozasok_Bernie_kiszallt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b03494-c07e-4249-b345-3037e47c3d2f","keywords":null,"link":"/360/20200409_Radar360_Johetnek_az_ujabb_korlatozasok_Bernie_kiszallt","timestamp":"2020. április. 09. 08:00","title":"Radar360: Jöhetnek az újabb korlátozások, Bernie kiszállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]