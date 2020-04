Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb az orvvadászat Ázsiában és Afrikában.","shortLead":"A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb...","id":"20200419_koronavirus_jarvany_veszelyeztetett_allatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8544dd-dd3d-4441-ac47-29116b72bf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_koronavirus_jarvany_veszelyeztetett_allatok","timestamp":"2020. április. 19. 16:03","title":"A koronavírus-járvány nagy vesztesei lehetnek az állatok, akikből így is csak néhány él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai mégis megváltozhatnak a járvány után.","shortLead":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai...","id":"20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b4930-137b-4546-8184-de19f186f561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","timestamp":"2020. április. 21. 06:44","title":"A koronavírus megöli a készpénzes fizetést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce","c_author":"Csányi Nikolett - Ballai Vince","category":"elet","description":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","shortLead":"Hogyan folyik a távoktatás egy olyan fejlesztő intézményben, amelynek a munkája jórészt a személyes kontaktuson alapul?","id":"20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a513f2-684e-42c3-8ea8-5cb91cfe7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6b5f8-0461-49e2-a9d6-c2d5de1bc320","keywords":null,"link":"/elet/20200419_digitalis_oktatas_koronavirus_idejen_a_mozgasjavitoban_video","timestamp":"2020. április. 19. 16:00","title":"\"Nincsenek illúzióink, a személyes kontaktusnál nincs jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium, ha például albérletben élő emberek tömegeinek kell a lakástulajdonosukkal egyezkedniük. De a legszegényebbek közül is segítség nélkül maradnak azok a százezrek, akik előrefizetős mérőórát használnak, vagy akik uzsorahitelt vettek fel.","shortLead":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium...","id":"20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d5f6e-be86-4ff5-b40a-004422a1f71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","timestamp":"2020. április. 20. 12:30","title":"Több millióan nem tudják megfogadni a tanácsot, hogy költsenek kevesebbet a bevételeiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c75b11-2cbf-4910-8a4f-ee39a294f47e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták, hogy 98 százalékkal csökkent a lakosság mozgása március eleje, az új koronavírus szigetországi felbukkanása óta az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták, hogy 98 százalékkal csökkent a lakosság mozgása március eleje, az új koronavírus...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_lakossag_mozgasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c75b11-2cbf-4910-8a4f-ee39a294f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca621b21-df77-43ce-84e8-7f8078edecac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_lakossag_mozgasa","timestamp":"2020. április. 20. 07:33","title":"Ők betartják: 98%-kal csökkent a brit lakosság mozgása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fcbb40-73bc-4f3c-a9cb-5602e34e6feb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mária Rádiónak nyilatkozott a kormányfő a május 3-i dátum jelentőségéről, a tüdőlövést kapott magyar gazdaságról és a keresztény forgatókönyvről.","shortLead":"A Mária Rádiónak nyilatkozott a kormányfő a május 3-i dátum jelentőségéről, a tüdőlövést kapott magyar gazdaságról és...","id":"20200420_orban_viktor_koronavirus_jarvany_felkeszules_egeszsegugy_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fcbb40-73bc-4f3c-a9cb-5602e34e6feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b8e61-427b-4b59-a67a-a11ced635649","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_orban_viktor_koronavirus_jarvany_felkeszules_egeszsegugy_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. április. 20. 17:35","title":"Keresztény forgatókönyvvel készíti fel az országot a járványra Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]