Bár a koronavírus-járvány miatt márciusban és áprilisban sokkal visszafogottabb volt a forgalom az utakon, az elmúlt évek tapasztalatai szerint a gyorshajtás továbbra is a legtöbb baleset felelőse az utakon. A hivatalos adatok szerint a személysérüléses balesetek 30-40 százalékának ez az oka.

A K&H biztos jövő felmérése arra volt kíváncsi, hogy az autósok a saját bevallásuk szerint mennyire tartják be a sebességhatárokat. A felmérés szerint a lakott területen belül jellemző 50 km per órás sebességkorlátot a sofőrök 59 százaléka betartja, vagyis tízből hatan nem mennek gyorsabban a megengedettnél.

A nők szabályosabbak: 74 százalékuk veszi figyelembe a városi „50-et”, míg a férfiaknak csak a 46 százaléka mondta ugyanezt. A nyugati megyékben élők szintén szabálykövetőbbek: 65 százalékuk figyel a korlátozások betartására.

A K&H felmérése szerint a lakott területen kívül azonban már csak az autósok alig több mint fele, 52 százaléka megy a maximum 90 km per órás sebességgel. Itt is jókora fölényben vannak a nők, 71 százalékuk nem lépi át a 90-es korlátot, 30 százalékuk pedig 96-100 km per órás sebességet. A válaszok átlaga alapján egyébként a megkérdezett sofőrök lakott területen kívül átlagosan 92 km per órás sebességgel autóznak.

A sztrádákon autózók magatartása sokszínű. A megkérdezettek átlagosan 127 km per órával közlekednek, azaz a megengedettnél lassabban. Az autósok harmada – 34 százaléka – pedig még 120 km per óránál is lassabban hajt, ez a nők 49, a férfiak 22 százalékára igaz. Összességében tehát elmondható, hogy az autópályákon a sofőrök 70 százaléka soha nem lépi túl a 130-as sebességkorlátozást.

Viszonylag kevesen vannak, akik elmondásuk szerint jelentősebben túllépik a sebességhatárokat. A városon belül autózók 2 százaléka vallotta be, hogy jellemzően 61 km per órát meghaladó sebességgel közlekedik. Városon kívül a 101 km per órát rendszeresen átlépő autósok aránya 4 százalékos. A sztrádán közlekedőknek ugyancsak 4 százaléka lépi át gyakran 141 km per órás sebességet.

