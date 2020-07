Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség; az ügyben 20 embert gyanúsítottak meg – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.","shortLead":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt...","id":"20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388a519-cb99-4824-8420-e5cd69ef9afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","timestamp":"2020. július. 08. 15:47","title":"Tizenkét kormánytisztviselő őrizetét rendelték el a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kőomlás okozott tragédiát.","shortLead":"Kőomlás okozott tragédiát.","id":"20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6ae7-c8cc-407c-a22f-d4e9b76b881f","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","timestamp":"2020. július. 08. 18:28","title":"Meghalt egy magyar nő az osztrák Medve-szurdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93e84f8-ec8f-4c63-ae6c-820279b4e88f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Hatalmas bulival (with a little help from his friend) szokta ünnepelni születésnapját, idén mindezt online teszi meg. 80 éves lett a Beatles alulértékelt zenésze, akinek a királynő még azt is engedélyezte, hogy művésznevén is használhatja a lovagi címet. Sir Ringónak máig a legkedvesebb hobbija a dobolás. \r

","shortLead":"Hatalmas bulival (with a little help from his friend) szokta ünnepelni születésnapját, idén mindezt online teszi meg...","id":"20200707_ringo_starr_beatles_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93e84f8-ec8f-4c63-ae6c-820279b4e88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049fb9a6-edbc-4501-b7c1-e340acb95bde","keywords":null,"link":"/elet/20200707_ringo_starr_beatles_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 07. 20:30","title":"Kételkednek tudásában, de ő világ egyik leghíresebb dobosa – Ringo Starr 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","shortLead":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","id":"20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948379b5-dece-48db-b62b-a818b02ba471","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","timestamp":"2020. július. 09. 15:20","title":"Jótékonyság miatt kiesett a leggazdagabbak közül Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","shortLead":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","id":"20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb4cf3-7e3f-4be5-9742-3db43a14c67c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 09. 11:59","title":"Kaleta Gábor ügyvédje szerint nem a bűnt védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Lezártnak vélt múltat nyitottak újra a tüntetéshullámmal az amerikai polgárháborúban vesztes déli Konföderáció vezetőit megörökítő szobrok és intézmények ledöntésével, illetve átnevezésével. A felelősségre vonást a politikai számítás és a megbékélés vágya együtt akadályozta meg, és a rabszolgaság helyébe lépett nyílt szegregációt csak az 1960-as években számolták fel, a bújtatott megkülönböztetés pedig máig él.\r

","shortLead":"Lezártnak vélt múltat nyitottak újra a tüntetéshullámmal az amerikai polgárháborúban vesztes déli Konföderáció vezetőit...","id":"202027__eszak_del_ellen__konfoderacios_vezerek__buntetlenseg__all_vagy_bukik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3096712-9175-49dc-8969-d8732dde6f70","keywords":null,"link":"/360/202027__eszak_del_ellen__konfoderacios_vezerek__buntetlenseg__all_vagy_bukik","timestamp":"2020. július. 07. 17:00","title":"Van magyarázat, miért csak 150 év után bűnhődnek az amerikai polgárháború déli vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e93ac09-b8fe-4b98-a027-bde29bc42e9a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Nyolc hét: Magyar fotográfusok a járvány idején címmel nyílt kiállítás a Capa Központban. Ebből mutatunk most képeket. ","shortLead":"Nyolc hét: Magyar fotográfusok a járvány idején címmel nyílt kiállítás a Capa Központban. Ebből mutatunk most képeket. ","id":"20200707_Atalakult_a_ter_es_az_ido__karantennaplo_magyar_fotografusok_szemevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e93ac09-b8fe-4b98-a027-bde29bc42e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb036eea-567b-4f9d-8b9b-231162fd501b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200707_Atalakult_a_ter_es_az_ido__karantennaplo_magyar_fotografusok_szemevel","timestamp":"2020. július. 07. 18:00","title":"Átalakult a tér és az idő - karanténnapló magyar fotográfusok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","shortLead":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","id":"20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f12d6d-f2bc-4034-8d99-50af4d09c293","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","timestamp":"2020. július. 07. 18:56","title":"Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]