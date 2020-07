Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött...","id":"20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1e20d-d322-4d29-bd4b-7707d775e221","keywords":null,"link":"/360/20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Keletnémetek a Bundesligában! Igaz, csak kevesen – 1990. július 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: különbség, gondviselés, hackertámadás, repülő, vadászlét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a118357-60aa-47a7-b39b-83243b6a1bf3","keywords":null,"link":"/360/20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. július. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindenhol csalásokba és hazugságokba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3627330a-a2c1-44fb-82de-58f852dc8b24","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU leköszönőfélben lévő rektorhelyettese szerint fontos kimondani, hogy Magyarország bizonyos értelemben nem demokrácia. Igaz, más területeken még az. A rektorhelyettes szerint a CEU-nak azért kellett távoznia, mert elüldözték őket, betolták őket az ellenségek sorába.","shortLead":"A CEU leköszönőfélben lévő rektorhelyettese szerint fontos kimondani, hogy Magyarország bizonyos értelemben nem...","id":"20200718_Enyedi_a_Fulkeben_Az_irany_egyertelmu_az_autokracia_fele_teszunk_lepeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3627330a-a2c1-44fb-82de-58f852dc8b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795e6bee-782b-4cb6-aa89-ed6fbc406969","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Enyedi_a_Fulkeben_Az_irany_egyertelmu_az_autokracia_fele_teszunk_lepeseket","timestamp":"2020. július. 18. 14:00","title":"Enyedi a Fülkében: Az irány egyértelmű, az autokrácia felé teszünk lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","shortLead":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","id":"20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461aa52a-b4e2-481d-a25f-83d95b539c4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","timestamp":"2020. július. 18. 10:31","title":"Papírpalackban adják jövőre a whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1c62a-afed-4062-9557-48fe48098bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb gyerekével, a Skype-pal. Néhány újítás és javítás érkezett az alkalmazás különböző platformjaira.","shortLead":"Bár a Microsoft most leginkább a Teams fejlesztésével van elfoglalva, ez nem jelenti azt, hogy ne törődne idősebb...","id":"20200720_skype_frissites_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1c62a-afed-4062-9557-48fe48098bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd3a96-c593-4238-9819-59350e2d35f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_skype_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. július. 20. 09:03","title":"Próbálja ki: új funkciók érkeztek a Skype-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","shortLead":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","id":"20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97554901-63be-497e-83bb-ad949ed2be06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","timestamp":"2020. július. 19. 18:10","title":"Hamilton vegánt faragott kutyájából, és állítja: azóta egészségesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","shortLead":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","id":"20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eac4b-ca9f-40de-98dc-2bd929bbea7f","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","timestamp":"2020. július. 18. 14:04","title":"Happy days: mosolygó arcot vetíttek a brit parlamentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]