[{"available":true,"c_guid":"ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek, rosszabbat tettünk a vállalattal, mintha nem csináltunk volna semmit – érvel szerzőnk, aki hasznos tanácsokkal is szolgál a feszültségek csökkentéséhez.","shortLead":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek...","id":"20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cb81ff-5679-4b4b-a650-538bf986ab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","timestamp":"2020. október. 12. 10:03","title":"Létezik-e stresszmentes ERP-rendszer-bevezetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg.","shortLead":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták...","id":"20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ca0bb4-6222-4710-9c16-5380fb23d149","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","timestamp":"2020. október. 12. 11:18","title":"Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s politikus zaklatna valakit.","shortLead":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s...","id":"20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdaf8c0-5e64-4184-8ba4-9331bd12f1e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","timestamp":"2020. október. 10. 18:41","title":"Jogerős: az Origo hazudott Gréczy Zsoltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","shortLead":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","id":"20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f67ab4-e8d6-4d71-bb87-771ee2652caa","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","timestamp":"2020. október. 10. 19:05","title":"Felcsúton választották meg Magyarország ételét a nemzeti összetartozás jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63fcda1-184e-4fb8-98d6-95f043a4dd30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 350 km/órával mehetünk Kolozsvárra, ha egyszer megépül.","shortLead":"Akár 350 km/órával mehetünk Kolozsvárra, ha egyszer megépül.","id":"20201011_Keszul_a_BudapestKolozsvar_gyorsvasut_elozetes_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63fcda1-184e-4fb8-98d6-95f043a4dd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39a5f76-503b-4449-8c4d-678ac918aa7a","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Keszul_a_BudapestKolozsvar_gyorsvasut_elozetes_terve","timestamp":"2020. október. 11. 11:54","title":"Készül a Budapest-Kolozsvár gyorsvasút előzetes terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló gasztro-attrakciókra készül a Costes Downtown étterem.\r

\r

","shortLead":"Egyedülálló gasztro-attrakciókra készül a Costes Downtown étterem.\r

\r

","id":"20201012_Covidbiztos_Michelincsillagos_vacsora_a_budapesti_oriaskereken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc642f3-1dc6-4513-9708-e42e335b9553","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Covidbiztos_Michelincsillagos_vacsora_a_budapesti_oriaskereken","timestamp":"2020. október. 12. 11:55","title":"COVID-biztos, Michelin-csillagos vacsora a budapesti óriáskeréken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","shortLead":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","id":"20201012_csingtao_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa8cd62-fe36-4935-b716-74354e50008d","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_csingtao_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 10:49","title":"Letesztelik egy 9 milliós város összes lakosát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]