[{"available":true,"c_guid":"16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint hamarosan ők is túladhatnak rajta. ","shortLead":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint...","id":"20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e32b85-b703-4389-b48a-495977d9cc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","timestamp":"2020. november. 11. 10:33","title":"Megint eladhatják a Boston Dynamicsot, új tulajdonoshoz kerülhet a legismertebb robotkutya fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan hol. ","shortLead":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan...","id":"20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2af79a-93a1-4fa2-8351-bcd2ee9caed7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","timestamp":"2020. november. 10. 22:09","title":"A nagyvárosokban a polgármesterek döntenek, hol kell maszk, a kistelepüléseken nem lesz kötelező a viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust, de nem észleltek náluk semmilyen problémát a terhesség és a szülés során.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust...","id":"20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce3644-0389-4180-8f42-12aaefd1e14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","timestamp":"2020. november. 09. 16:18","title":"Szlávik: A koronavírus szövődményei koraszülést vagy vetélését válthatnak ki a terhes nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","shortLead":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","id":"20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea5b6f-d830-40e2-9085-59e97a4efc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 11. 06:41","title":"Kémfotón az új Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az embereket már a gyűlésekre menet őrizetbe veszik az ellenzéki vezető szerint.","shortLead":"Az embereket már a gyűlésekre menet őrizetbe veszik az ellenzéki vezető szerint.","id":"20201111_cihanouszkaja_feheroroszorszag_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d84cf-7112-48ce-832a-81d2b4a186e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_cihanouszkaja_feheroroszorszag_tuntetesek","timestamp":"2020. november. 11. 05:58","title":"Cihanouszkaja: Annyi embert visznek el a rendőrök, hogy változtatni kell a fehérorosz tüntetések taktikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","shortLead":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","id":"20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce10d2f0-6de9-47ae-86d6-0f08bd007c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","timestamp":"2020. november. 11. 05:36","title":"200 milliós programmal segítenék a mélyszegénységben élőket Jászladányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","shortLead":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","id":"20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c0440-3558-4199-b516-94c400e24bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 13:35","title":"Gyurcsány: Orbán elaludt, most pedig kapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","shortLead":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","id":"20201110_gyermekporno_kep_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3efe45c-0d8d-4253-91d5-09c57e8a7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_gyermekporno_kep_birosag","timestamp":"2020. november. 10. 08:37","title":"Egy év börtönt kapott egy gyermekpornóképeket letöltő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]