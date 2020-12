Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0228e2c0-2d7b-4ec3-a13c-c97b33bb3d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott mellé egy 108 millió forintos büntetést is az egykori diszkópápa.","shortLead":"Kapott mellé egy 108 millió forintos büntetést is az egykori diszkópápa.","id":"20201221_vizoviczki_laszlo_fegyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0228e2c0-2d7b-4ec3-a13c-c97b33bb3d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c1a315-035b-49aa-b8c5-3c9c9c8bbab6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_vizoviczki_laszlo_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 21. 18:19","title":"Jogerősen hét év fegyházra ítélték Vizoviczki Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kárpáti Márton egyetlen állítást tartott fontosnak cáfolni Szombathy Pál hétfő reggel megjelent interjújából.","shortLead":"Kárpáti Márton egyetlen állítást tartott fontosnak cáfolni Szombathy Pál hétfő reggel megjelent interjújából.","id":"20201221_karpati_marton_telex_index_szombathy_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a07149-9e96-4196-a43a-a03a52d4f762","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karpati_marton_telex_index_szombathy_pal","timestamp":"2020. december. 21. 15:44","title":"Reagált a Telex Szombathy szavaira: Nem úgy volt az, Pali!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával. A politikusok év végi zsebpénzeiről készített összeállítást a Duma Aktuál. ","shortLead":"Az ukrán határon megbukó MSZP-s politikust pedig idegen ügynökök csalták tőrbe Soros György támogatásával...","id":"20201221_Duma_Aktual_Hegedus_Zsuzsat_101_dalmataval_lattak_Borsodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1673b489-1890-47b4-962e-952f6d1ca9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3805b822-6ead-44a9-a1a2-86942cff6235","keywords":null,"link":"/360/20201221_Duma_Aktual_Hegedus_Zsuzsat_101_dalmataval_lattak_Borsodban","timestamp":"2020. december. 21. 17:00","title":"Duma Aktuál: Orbán tanácsadóját 101 dalmatával látták Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás.","shortLead":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2020. december. 21. 07:30","title":"Családi céget apáról fiúkra: portré egy sikeres vállalkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi várható még? – erről is kérdeztük Meskó Bertalan orvosijövő-kutatót, a The Medical Futurist Institute vezetőjét.","shortLead":"Még az év elején se gondolta volna senki, milyen jelentős előrelépést hoz a járvány az orvos-beteg kapcsolatban. Mi...","id":"202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7057f171-33da-4209-b067-4de0505bbfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49342d3e-136c-4b6a-8d5f-f7cde135ade1","keywords":null,"link":"/360/202051__mesko_bertalan__egeszsegugyi_home_officerol_attort_falakrol__a_jovo_elkezdodott","timestamp":"2020. december. 21. 13:00","title":"Meskó Bertalan: Forradalmat hozott a járvány a gyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a The Mandalorian is.","shortLead":"A filmsorozat ugyanabban az időszakban játszódik, mint a The Mandalorian is.","id":"20201221_star_wars_sorozat_boba_fett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d5036c-aeda-412f-8bd6-0e94b86214ca","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_star_wars_sorozat_boba_fett","timestamp":"2020. december. 21. 21:21","title":"Star Wars-sorozat készül Boba Fett karakteréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el a kínálatból. De van olyan ügyfél, akinek némi ügyintézésébe kerül majd, hogy továbbra is tudjon tévézni.","shortLead":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el...","id":"20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbecb3a2-0d65-4e73-8d4b-cf9cef3bff62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"Változás jön a UPC/Vodafone tévés előfizetőinél, többeknek eszközcserére is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","shortLead":"Vasárnap kezdődhetnek meg a tömeges oltások az Európai Unióban.","id":"20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79e1d0-74d4-427e-a6f7-45fb9697fb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_pfizer_biontech_engedely_eu_vakcina","timestamp":"2020. december. 21. 15:30","title":"Az uniós gyógyszerügynökség javasolja az első vakcina forgalomba hozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]