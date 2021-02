Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TOI-1233 nevű csillag körül azonosított négy, eddig ismeretlen exobolygót két középiskolás. A felfedezett planéták egyike egy szuperföld.","shortLead":"A TOI-1233 nevű csillag körül azonosított négy, eddig ismeretlen exobolygót két középiskolás. A felfedezett planéták...","id":"20210201_exobolygok_bolyokutatas_toi_1233","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4544f45-e7d1-4f1c-81bf-a5cc3541cd8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_exobolygok_bolyokutatas_toi_1233","timestamp":"2021. február. 01. 10:37","title":"Tizenévesek fedeztek fel új bolygókat 200 fényévre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","shortLead":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","id":"202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee53e16-2740-4186-abea-a0c1612e21f1","keywords":null,"link":"/360/202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","timestamp":"2021. január. 31. 14:00","title":"A Postára hagyták nagy reményekkel indult közös vállalkozásukat a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","shortLead":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","id":"20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de57a8f1-0f94-442b-ac78-fec822b91d33","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","timestamp":"2021. január. 30. 20:33","title":"Soron kívül oltják be a labdarúgóválogatott tagjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte érte.","shortLead":"A veterán segítségével tavaly 32,8 millió fonthoz jutott a brit nemzeti egészségügyi szolgálat. II. Erzsébet királynő...","id":"20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6fee1-e326-4889-b8b7-bb27a61ad813","keywords":null,"link":"/elet/20210131_tom_moore_koronavirus_fertozes_korhaz","timestamp":"2021. január. 31. 20:54","title":"Koronavírus-fertőzéssel került kórházba a 100 éves Tom Moore, aki milliárdokat gyűjtött a brit egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc61211-f1b6-4d23-b12a-871f487e1c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolok közétettetek egy igazán igényes animációs anyagot, amin valamennyi modell felsorakozik.","shortLead":"A spanyolok közétettetek egy igazán igényes animációs anyagot, amin valamennyi modell felsorakozik.","id":"20210128_70_ev_alatt_75_fele_modellt_gyartott_a_Seat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc61211-f1b6-4d23-b12a-871f487e1c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12320bc2-38d8-4d6b-8acc-c846a93e7c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_70_ev_alatt_75_fele_modellt_gyartott_a_Seat","timestamp":"2021. január. 30. 18:02","title":"Videó: 70 év alatt 75 féle modellt gyártott a Seat, ami a spanyol Fiatként indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd05664-7cf7-4b3f-8e33-69794f2ea552","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tűmentesen követhető a vércukorszintérték egy japán székhelyű egészségügyi startup, a Quantum Operation fejlesztésének köszönhetően. ","shortLead":"Tűmentesen követhető a vércukorszintérték egy japán székhelyű egészségügyi startup, a Quantum Operation fejlesztésének...","id":"202104_szurasmentes_vercukorszintmeres_csuklobol_kirazza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd05664-7cf7-4b3f-8e33-69794f2ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e068f1fb-f1fa-4f33-973b-8e47ff68b160","keywords":null,"link":"/360/202104_szurasmentes_vercukorszintmeres_csuklobol_kirazza","timestamp":"2021. január. 31. 08:30","title":"Szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérést ígér egy új karóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Belső dolgokkal, konfliktusokkal nem foglalkozik, mondta egy interjúban.","shortLead":"Belső dolgokkal, konfliktusokkal nem foglalkozik, mondta egy interjúban.","id":"20210130_koltai_lajos_szfe_interju_mandiner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05209ec-bf67-47bd-b891-78c690c83b29","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_koltai_lajos_szfe_interju_mandiner","timestamp":"2021. január. 30. 12:08","title":"Koltai Lajos az SZFE-s oktatásáról: Felkértek egy feladatra és elvállaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]