[{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az talán természetes, hogy az amerikaiak imádják az iPhone-t, az Apple ugyanis amerikai cég. Japán viszont nem vádolható elfogultsággal, ezzel együtt a szigetország lakóinak több mint a fele iPhone-t vásárol, ha új mobilra költ.","shortLead":"Az talán természetes, hogy az amerikaiak imádják az iPhone-t, az Apple ugyanis amerikai cég. Japán viszont nem...","id":"20210302_japan_okostelefon_piac_2020_q4_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7b0e97-30ba-4240-9ba1-ce8537dfbcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_japan_okostelefon_piac_2020_q4_apple","timestamp":"2021. március. 02. 09:33","title":"Nem tud hibázni az Apple: Japánban is az iPhone-okat preferálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadhatatlan szabályokat kényszerítenek az orvosokra, akik a fokozott terhelés miatt végig sem tudják gondolni, mire számíthatnak. Drámai üzeneteket kap a budapesti kórházakból a felmondások miatt.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadhatatlan szabályokat kényszerítenek az orvosokra, akik a fokozott terhelés miatt végig...","id":"20210302_karacsony_egeszsegugyi_jogallasrol_szolo_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55729893-449f-47f9-8f42-a9d7a943a69f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_karacsony_egeszsegugyi_jogallasrol_szolo_torveny","timestamp":"2021. március. 02. 16:49","title":"Karácsony: Még ma vonják vissza az orvostörvényt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla, a Pfizer vezetője az NBC Newsnak beszélt arról, hogy egy emlékeztető védőoltás ellenállóbbá teheti a szervezetet a koronavírussal szemben.","shortLead":"Albert Bourla, a Pfizer vezetője az NBC Newsnak beszélt arról, hogy egy emlékeztető védőoltás ellenállóbbá teheti...","id":"20210302_koronavirus_elleni_vakcina_vedolotas_pfizer_emlekezteto_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ce7864-9436-4123-a606-c91b5798129c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_koronavirus_elleni_vakcina_vedolotas_pfizer_emlekezteto_oltas","timestamp":"2021. március. 02. 18:03","title":"Évente be kell oltanunk magunkat a koronavírus ellen – véli a Pfizer vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd szóbelizniük.","shortLead":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd...","id":"20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4686a7-c1ea-4e6b-a7b3-1267f93f55f7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","timestamp":"2021. március. 03. 07:48","title":"Több budapesti és vidéki iskolában törölték a felvételi vizsgákat a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","shortLead":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","id":"20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3cf1f-8923-457b-92cc-1bc7d986b319","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 01. 21:08","title":"Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc67b4aa-b146-4dad-b488-01d9770f19c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balatonhenyén biztosan lesz újból kisbolt, a nyírségi Ramocsaházán a HVG-től hallottak az állami támogatás lehetőségéről, a baranyai aprófalvakban pedig gyakran súlyosabbnak tűnnek a feltételek, mint hogy bele merjenek vágni a fejlesztésekbe.","shortLead":"Balatonhenyén biztosan lesz újból kisbolt, a nyírségi Ramocsaházán a HVG-től hallottak az állami támogatás...","id":"202108__agonizalo_kisboltok__negyvenotmilliard__kisbetus_felelmek__aso_kassza_nagyharang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc67b4aa-b146-4dad-b488-01d9770f19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be27c00-7e12-4013-81c3-5d14da5070e0","keywords":null,"link":"/360/202108__agonizalo_kisboltok__negyvenotmilliard__kisbetus_felelmek__aso_kassza_nagyharang","timestamp":"2021. március. 01. 15:00","title":"Közpénzből lehelnének életet a német üzletláncok fenyegette falusi kisboltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek szimbolikus ellentételezésére felálló bizottság. A tetemrehívással Macron elnök belpolitikai kockázatot is vállalt.","shortLead":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek...","id":"202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefacf91-abed-404e-a621-0b01c6fbf2af","keywords":null,"link":"/360/202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"A franciák már beszélnek róla, de nem kérnek bocsánatot az algériai gyarmati háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed60f8a-b464-4feb-8b28-18f68d4ee6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bulvár farvizén egy komoly kérdés kerülhet reflektorfénybe. ","shortLead":"A bulvár farvizén egy komoly kérdés kerülhet reflektorfénybe. ","id":"20210303_Gaspar_Evelin_es_a_meztelen_kepek_a_szemelyestol_a_kozugyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ed60f8a-b464-4feb-8b28-18f68d4ee6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cf5a44-0c21-4e4d-9175-ad1657208627","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gaspar_Evelin_es_a_meztelen_kepek_a_szemelyestol_a_kozugyig","timestamp":"2021. március. 03. 08:49","title":"Gáspár Evelin és a meztelen képek: a személyestől a közügyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]