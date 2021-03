Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","shortLead":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","id":"20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b88c5-2cd1-4fcd-ac72-e631cd60affe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 26. 14:56","title":"Meghosszabbítja Norvégia az AstraZeneca-vakcina használatának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is felütötte a fejét.","shortLead":"A belgrádi kormányzat reagált arra, hogy a túlzsúfolt táborokban nehéz megtartani a távolságot, és a fertőzés is...","id":"20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=025c3c8e-8c27-456c-a924-369b227e7b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce79b03-2990-4c2c-a099-e56f8e801d93","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Szerbiaban_menekulttabor_oltas","timestamp":"2021. március. 26. 18:12","title":"Szerbiában elkezdték oltani a menekülttáborok lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokra blokkolta a forgalmat a Szuezi-csatornán keresztbe állt szuperóriás konténerszállító hajó. Az uniós tagállami vezetők az amerikai elnökkel is tárgyaltak. 