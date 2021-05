Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","shortLead":"A doppingteszt azután lett pozitív, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni István hotelszobájába.","id":"20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59588c0c-356d-4f52-9c39-69f1f9e5a418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5af2c-d0b3-4cca-a46b-efc5f38a8df4","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Megallapitottak_a_szabotazst_a_pozitiv_doppingteszt_ellenere_mehet_az_Ebre_Peni","timestamp":"2021. május. 16. 14:51","title":"Megállapították a szabotázst, a pozitív doppingteszt ellenére mehet az Eb-re Péni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","shortLead":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","id":"202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9820486b-e61d-42e3-b211-1e1551c84ed4","keywords":null,"link":"/360/202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","timestamp":"2021. május. 16. 11:10","title":"Mesék a zárkából - a magyar börtönök rögvalósága keveredik a fantázia világával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni Falak őrzője nevű hadműveletet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja...","id":"20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e79ba1b-e134-4d95-81b1-043f460f9d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","timestamp":"2021. május. 16. 20:25","title":"Netanjahu: Tovább folytatjuk a gázai hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a Duna Arénában.","shortLead":"A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati...","id":"20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdadb19-85ea-4003-817c-8c8e99429e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2fdc3b-eb95-443d-85bc-0bc6aea403fc","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Bronzermes_lett_a_magyar_valogatott_a_szinkronuszok_highlight_kurjeben","timestamp":"2021. május. 15. 12:10","title":"Bronzérmes lett a magyar válogatott a szinkronúszók highlight kűrjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d1758-deb2-4d64-ae67-ebfb1b42c99f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara örül, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének meghatározásához, de ha már ennyit vártak, akkor pár héten már nem múlik semmi. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara örül, hogy a kormány hosszú idő után hozzá akar látni az ellátórendszer szerkezetének...","id":"20210516_mok_egeszsegugy_korhaz_rendelo_kormany_Emmi_kunetz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28d1758-deb2-4d64-ae67-ebfb1b42c99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e408820-a00f-48d8-97bf-275b9efc63ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_mok_egeszsegugy_korhaz_rendelo_kormany_Emmi_kunetz","timestamp":"2021. május. 16. 13:35","title":"MOK: Komolytalan, hogy két munkanap alatt várnak adatokat az egészségügyi kapacitásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más, mint amit eddig látott. Az arabok és zsidók által vegyesen lakott városokban eddig szinte ismeretlen polgárháborús állapotok hosszú távon is tovább roncsolhatják az izraeli társadalom szövetét. ","shortLead":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más...","id":"20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356952d0-88c6-4417-bff9-6e700fc428fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Fülke: \"Ami most történik, az hosszú távon is tragédia Izrael számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de nem bosszúra, hanem jóvátételre van szükség.","shortLead":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de...","id":"20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6272005-2fa9-47d4-840a-96cdae8e2cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","timestamp":"2021. május. 15. 17:10","title":"Új mozgalmat indít Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]