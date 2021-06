Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b2dcc4f-64d1-47ad-b98c-e5774153cd51","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kölcsönösen eltörlik a polgári repülőgépgyártást sújtó büntetővámokat.","shortLead":"Kölcsönösen eltörlik a polgári repülőgépgyártást sújtó büntetővámokat.","id":"20210615_Megegyezes_szuletett_a_BoeingAirbus_vitaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2dcc4f-64d1-47ad-b98c-e5774153cd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19348a59-ff9d-4018-952b-84b98583ce4f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210615_Megegyezes_szuletett_a_BoeingAirbus_vitaban","timestamp":"2021. június. 15. 14:54","title":"Megegyezés született az EU és az USA 17 éve tartó vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műholdas felvételek szerint az eddiginél gyorsabban töredezik az Antarktisz gleccsereit a tengerbe omlástól védő selfjég.","shortLead":"A műholdas felvételek szerint az eddiginél gyorsabban töredezik az Antarktisz gleccsereit a tengerbe omlástól védő...","id":"20210614_antarktisz_selfjeg_toredezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29484e-6d3f-4e03-985f-f422b27599f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_antarktisz_selfjeg_toredezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 14. 20:03","title":"Baj van az Antarktiszon, gyorsan töredezik a jég utolsó védvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5ec7a-cad3-4af5-8262-796269e2fe86","c_author":"Gyarmati István","category":"360","description":"Biztonságpolitikai szakértő szerzőnk szerint a Nyugat politikája akkor lehet sikeres, ha nem veszi egy kalap alá Kínát és Oroszországot, mert előbbi éppen most válik szuperhatalommá, utóbbi viszont hanyatlik.","shortLead":"Biztonságpolitikai szakértő szerzőnk szerint a Nyugat politikája akkor lehet sikeres, ha nem veszi egy kalap alá Kínát...","id":"20210616_Gyarmati_Istvan_Kina_Oroszorszag_Nyugat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e5ec7a-cad3-4af5-8262-796269e2fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c15689-916e-44f1-b21b-ed6e6b8e0407","keywords":null,"link":"/360/20210616_Gyarmati_Istvan_Kina_Oroszorszag_Nyugat","timestamp":"2021. június. 16. 07:00","title":"Gyarmati István: Jó lenne háború nélkül túl lenni a XXI. század legnagyobb kihívásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából eredő mutációját tanulmányozó kutatók egyike. ","shortLead":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából...","id":"20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bafd6c-e2f2-40bc-8b08-2d5ffbdc54cc","keywords":null,"link":"/elet/20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","timestamp":"2021. június. 14. 13:16","title":"A delta variáns első tüneteit könnyebb összekeverni egy közönséges náthával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs folytatása miatt. ","shortLead":"Hétfőn nyilatkoztak először a dán játékosok Eriksen szívmegállása után, komoly kritikával illették az UEFA-t a meccs...","id":"20210614_UEFA_Eriksen_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab20ef3-b69c-4305-a163-8676de521cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e17c9-f9b9-4de4-8529-9df75404f947","keywords":null,"link":"/sport/20210614_UEFA_Eriksen_kritika","timestamp":"2021. június. 14. 13:50","title":"„Remélem, hogy az UEFA tanult az esetből" – bírálták a szövetséget a dán focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat, a hatásokat Magyarországon is lehet érezni.","shortLead":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat...","id":"20210616_aruszallitas_logisztika_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c62cdf-532f-4e6d-a94f-a7d2525bd94d","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_aruszallitas_logisztika_kina","timestamp":"2021. június. 16. 07:40","title":"Még karácsonykor is érezhetjük, mekkora most a zavar a tengeri áruszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]