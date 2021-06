Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","shortLead":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","id":"20210619_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a32e9-216f-44c7-a714-54fbcaa7dbb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210619_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. június. 19. 20:54","title":"Tizenegy magyar lett ma milliomos, a foci helyett a lottónak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált.","shortLead":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is...","id":"20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b0397a-3343-4ea1-b1e6-b724061c3a63","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","timestamp":"2021. június. 20. 11:39","title":"Meg sem vizsgálta a sportolókat, úgy adott ki versenyengedélyt egy korrupt sportorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Négyezer fiatalt kérdeztek meg, hol dolgozna szívesen. 54 százalékuk multinál helyezkedne el, de nagyon sokan saját vállalkozás indításán gondolkodnak.","shortLead":"Négyezer fiatalt kérdeztek meg, hol dolgozna szívesen. 54 százalékuk multinál helyezkedne el, de nagyon sokan saját...","id":"20210619_fiatalok_munka_audi_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2184475-3cbb-49b1-bf7f-2f808a9f4afa","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_fiatalok_munka_audi_google","timestamp":"2021. június. 19. 08:41","title":"Állásportál: a fiatalok az Audihoz és a Google-hoz mennének legszívesebben dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","shortLead":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","id":"20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1db1c-bee7-4a10-8ce2-1f36087b25aa","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","timestamp":"2021. június. 20. 12:32","title":"Felmászott a Vígszínházra egy férfi, majd leesett onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása szerint ő szinte kivétel nélkül mindet elkövette, amíg az évek során próbált rájönni, milyen dolgok érdemelnek helyet az otthonában. Az alábbi lista segíthet felhívni a figyelmet pár bakira.","shortLead":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása...","id":"20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57419eaa-09e8-41a3-bc21-2cbfd74e0478","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"7 gyakori hiba a holmijaink szelektálásakor - Viszkok Fruzsi tanácsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","shortLead":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","id":"20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb99870-323d-43e2-9b3b-e40be3665553","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","timestamp":"2021. június. 20. 22:17","title":"München vezetése hivatalosan kéri, hogy szivárványszínben világíthassák ki a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]