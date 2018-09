Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek kikiáltott szervezetek sokkal népszerűbbek a kormánypárti civileknél, de az is, hogy tudatosabbak lettek a magyarok, amikor döntenek a pénzük sorsáról. A legtöbben még mindig a kórházakat támogatják.","shortLead":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek...","id":"20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad7701-6b27-4fe1-93f3-bb74e895bbf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"Nem jött be a lejáratás, sokkal többen adtak 1 százalékot a \"Soros-civileknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9f20fc-aa85-40c5-a42e-064695eb2314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari új vezérigazgatója Louis Camilleri a cég éves közgyűlésén nagy meglepetéssel szolgált. Megnevezte az első Ferrari szabadidő-autót, amelyet a cég 2022-ben fog bemutatni Purosangue néven. ","shortLead":"A Ferrari új vezérigazgatója Louis Camilleri a cég éves közgyűlésén nagy meglepetéssel szolgált. Megnevezte az első...","id":"20180918_ferrari_elso_SUV_mar_a_neve_is_megvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b9f20fc-aa85-40c5-a42e-064695eb2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdd4bf6-c546-4a0c-8a81-13ae4ea8207f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_ferrari_elso_SUV_mar_a_neve_is_megvan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:47","title":"A Ferrari is beadta a derekát, jön az első SUV-ja, már a neve is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","shortLead":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","id":"20180919_bmw_z4_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0334fac-f883-4f95-958a-86d4285c2ccd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_bmw_z4_roadster","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:27","title":"Megjött a BMW Z4 harmadik nemzedéke, klasszikus vászontetővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint elmondta, \"örül annak, hogy a találkozón végre nem a migránsok szétosztásáról, hanem a határok védelméről beszélnek majd\".","shortLead":"Mint elmondta, \"örül annak, hogy a találkozón végre nem a migránsok szétosztásáról, hanem a határok védelméről...","id":"20180919_Orban_Viktor_Salzburgbol_Facebook_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3381c-ac5b-4749-b202-8ab07a3fe659","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Viktor_Salzburgbol_Facebook_video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:37","title":"Orbán Viktor Salzburgból jelentkezett be a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek, hogy félreálljon, és átadja a helyet olyanoknak, akik többet tudnak hozzátenni a magyar teniszhez.","shortLead":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek...","id":"20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7365762-33f5-407d-ba0e-bc205c566f35","keywords":null,"link":"/sport/20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:59","title":"Újabb elnökségi tag távozott a teniszszövetségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.","shortLead":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési...","id":"20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b31dac-71f2-4a67-913a-f3b2cafd487c","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Anyáznak a francia tévénézők, mert sokan nem láthatták a PSG–Liverpool-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír. ","shortLead":"A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír. ","id":"20180919_Nick_Cave_uj_album_Nick_Cave_and_the_Bad_Seeds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d5ffc5-ea29-466d-a66d-8b40e848f8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Nick_Cave_uj_album_Nick_Cave_and_the_Bad_Seeds","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:18","title":"Rajongók, figyelem! Új albumon dolgozik Nick Cave","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105d179c-b132-4609-84f9-f69b2df10c31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén a PISA-teszt már a diákok globális kompetenciáit is vizsgálja.\r

\r

","shortLead":"Idén a PISA-teszt már a diákok globális kompetenciáit is vizsgálja.\r

\r

","id":"20180919_Megkerdezik_a_magyar_diakokat_is_hogy_tisztaban_vannake_az_idegengyulolet_veszelyeivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=105d179c-b132-4609-84f9-f69b2df10c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e746cc79-950f-4c64-a4bc-ee4c6bcdffc6","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Megkerdezik_a_magyar_diakokat_is_hogy_tisztaban_vannake_az_idegengyulolet_veszelyeivel","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:35","title":"Megkérdezik a magyar diákokat is, hogy tisztában vannak-e az idegengyűlölet veszélyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]