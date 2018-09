Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. ","shortLead":"A 67 éves férfi enyhítésért fellebbezett. ","id":"20180919_Megolte_a_foberlojet_het_ev_tiz_honap_bortonre_iteltek_a_tolnai_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d1cf21-2790-4d1b-89d7-b5368e6341af","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megolte_a_foberlojet_het_ev_tiz_honap_bortonre_iteltek_a_tolnai_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:30","title":"Megölte a főbérlőjét, hét év tíz hónap börtönre ítélték a tolnai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is vezérelni lehet.","shortLead":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is...","id":"20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4ef07-9227-4857-8ee8-1043a14ac141","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:03","title":"Jön a mikrosütő, amely szó szerint azt csinálja, amit mond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan...","id":"20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38404737-7a22-4510-a7c3-bf7ab907c647","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:36","title":"Egy nap alatt ez a második súlyos cápatámadás az ausztrál paradicsomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fértek fel rá, szóval más gép kellett. Remekül elköltött forintok esete, 1564. rész. ","shortLead":"Nem fértek fel rá, szóval más gép kellett. Remekül elköltött forintok esete, 1564. rész. ","id":"20180920_Repuloket_vasarolt_a_HM_a_magyar_katonak_megis_berelt_geppel_jutottak_el_Irakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9965ca-ef01-465d-be43-d6cfb11d2d88","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Repuloket_vasarolt_a_HM_a_magyar_katonak_megis_berelt_geppel_jutottak_el_Irakba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:32","title":"Repülőket vásárolt a HM, a magyar katonák mégis bérelt géppel jutottak el Irakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa77368f-f81f-4f20-a152-639161d606c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most akkor melegek a Szezám utca karakterei vagy sem?","shortLead":"Most akkor melegek a Szezám utca karakterei vagy sem?","id":"20180920_Ket_babfigura_szexualitasarol_dul_a_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa77368f-f81f-4f20-a152-639161d606c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f3d258-7b13-409e-b492-0fa393114a09","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ket_babfigura_szexualitasarol_dul_a_vita","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:39","title":"Két bábfigura szexualitásáról dúl a vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették az áldozatok keresését.","shortLead":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették...","id":"20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e886bb-3f71-42da-9c09-0545b2d1c037","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:57","title":"Elsüllyedt egy hajó Tanzániában, legalább 400 utas volt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]