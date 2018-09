Történetében először nőket is felvett tagjai közé a Harvard Egyetem Hasty Pudding színtársulata, amelynek előadásaiban eddig kizárólag férfiak szerepelhettek. A társulat története 1844-re nyúlik vissza, az eredetileg egyetemi klubként működő társulat ekkor mutatta be első teljes színházi produkcióját, azóta – az első és a második világháborúban két-két évet kivéve – minden évben színpadra állítottak egy darabot, amelyekben a női szerepeket is férfiak játszották.

A társulat hat női taggal bővült, a 2019-es műsorban már ők is szerepet kapnak, a színészgárda felét teszik ki. Az utóbbi években több feminista csoport is tiltakozott az ellen, hogy nem vesznek fel nőket a társulatba.

Ashley LaLonde, az egyik beválogatott női tag – aki egyben a színitársulat első fekete tagja is – azt mondta, büszke arra, hogy bekerült a társulatba.

Most tényleg történelmet írunk

– fogalmazott LaLonde. A Hasty Pudding elnöke, Grace Ramsey szerint a társulat férfi tagjai továbbra is fognak női karaktereket alakítani és a közönség a jövőben is számíthat a "korlátokat nem ismerő szatirikus komédiákra".