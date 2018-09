Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira, aki Vlagyivosztokban próbált meg eladni egy gránátvetőt.","shortLead":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira...","id":"20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f38a68-1a3a-40b2-809e-6e2b1048a608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:21","title":"Néhány farbarúgás, csuklya a fejre, így kapták el a gránátvetővel seftelő oroszt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","shortLead":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","id":"20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db82af5-2dfe-4490-8962-3c9c8046e880","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:35","title":"Dárdaiék szenzációs győzelmet arattak, Sallai első meccsén gólt lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás. A győztes, Demagógia című plakáton egy billentyűzet, amin az s, o, r betűk nagyon lekoptak. Ugye megfejti az üzenetet? \r

\r

","shortLead":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás...","id":"20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc654d-742b-4f20-bb31-00a09f26bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:22","title":"Stróman-szuperhős Mészáros és Bajszos János a plakátokon – csak azért is megnyílt az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","shortLead":"A férfit egy gyilkosság miatt 1980-ban már életfogytiglanra ítélték, de feltételesen kiszabadult.","id":"20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20282817-e0c6-416b-abc8-5eca19e2d6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Heti_rendszeresseggel_eroszakolta_gyerekeit_egy_tarnaszentmiklosi_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:23","title":"Heti rendszerességgel erőszakolta gyerekeit egy tarnaszentmiklósi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","shortLead":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","id":"20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2ad173-bcc6-4453-b43b-49cb65335aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:05","title":"Követ dobtak be a gdanski zsinagóga ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","id":"20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281481b0-930e-4767-883a-18780ffd0780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:01","title":"38 és 69 közé ikszelte az összes számot a lottón? Lehet, hogy Ön vitte el az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tesztelje!","shortLead":"Tesztelje!","id":"20180921_Irodalom_olvasas_kezdomondat_hires_mondatok_teszt_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad59d17-37f1-49cf-abdd-0150031d8629","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Irodalom_olvasas_kezdomondat_hires_mondatok_teszt_kviz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:26","title":"Mennyire emlékszik a magyar és a világirodalom legütősebb kezdőmondataira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]