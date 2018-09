Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","shortLead":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","id":"20180923_billy_monger_donnington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de4195-30a2-448d-9b4c-1aec527432e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_billy_monger_donnington","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:03","title":"Az első rajthelyről indul ugyanott a srác, ahol egy évvel korábban elvesztette mindkét lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése szerint az elmúlt 12 hónapban 225 ezer hozzá hasonló korú vagy nála idősebb személy dolgozott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az amerikai Robert Blocksom döntése csak első látásra tűnik meghökkentőnek. Pedig nem az. A Washington Post összesítése...","id":"20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d203ed-b130-4a3c-9323-801f690a8293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb541fe8-0671-4b1b-9417-c9442584c982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Teherautosofornek_allna_a_87_eves_nyugdijas_hogy_fizetni_tudja_felesege_gyogyittatasat","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:43","title":"Teherautósofőrnek állna a 87 éves nyugdíjas, hogy fizetni tudja felesége gyógyíttatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavasz nagy ráncfelvarrással érkező egyik funkció az \"okos válaszok\" volt, ami azonban sokkal inkább zavarja a felhasználókat, mintsem örülnének neki.","shortLead":"A tavasz nagy ráncfelvarrással érkező egyik funkció az \"okos válaszok\" volt, ami azonban sokkal inkább zavarja...","id":"20180923_google_gmail_email_okos_valasz_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98be748-ce2a-4906-8476-7d260a398076","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_google_gmail_email_okos_valasz_kikapcsolasa","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:03","title":"Lesz egy új kapcsoló a Gmailben, érdemes lesz átpöccinteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","shortLead":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","id":"20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ff26a-f73e-4136-9004-81261a171128","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:16","title":"A szezámmagtól halhatott meg egy tini repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva szükség esetén kész teljes egészében megfinanszírozni az Északi Áramlat 2 elnevezésű, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték építését. A szükség abban az esetben állhat fönn, ha az Egyesült Államok szankciókkal sújtaná a projektben részt vevő európai cégeket.","shortLead":"Moszkva szükség esetén kész teljes egészében megfinanszírozni az Északi Áramlat 2 elnevezésű, az Oroszországot...","id":"20180923_Putyin_nem_sajnal_10_milliard_eurot_ha_megcsapolhatja_Ukrajna_beveteleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a811bec-531b-4894-bfed-1d54eb63af93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Putyin_nem_sajnal_10_milliard_eurot_ha_megcsapolhatja_Ukrajna_beveteleit","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:51","title":"Putyin nem sajnál 10 milliárd eurót, ha megcsapolhatja Ukrajna bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus portugál sztárja a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.","shortLead":"A Juventus portugál sztárja a harmadik gólját szerezte a Serie A-ban.","id":"20180923_Ronaldo_ma_is_folytatta_a_golgyartast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e66a5c-ea96-48fb-a2d6-a0930b83c9e8","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Ronaldo_ma_is_folytatta_a_golgyartast","timestamp":"2018. szeptember. 23. 22:19","title":"Ronaldo ma is folytatta a gólgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]