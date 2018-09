Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7db79f4-f550-4dfb-8169-38e83fdf3189","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentolos cukorkára öntött kólával már más is kísérletezett, komoly rakétát lehet vele csinálni.","shortLead":"A mentolos cukorkára öntött kólával már más is kísérletezett, komoly rakétát lehet vele csinálni.","id":"20180925_mentos_cola_autoabroncs_kisrlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7db79f4-f550-4dfb-8169-38e83fdf3189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58d64b-a133-4e5c-bb83-f59d6d881edf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_mentos_cola_autoabroncs_kisrlet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:26","title":"Kerékfelfújáshoz is működik a kóla és Mentos keverék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","shortLead":"Megígérte, hogy a bungee jumpingol, úgyhogy meg is tette. Smith a Grand Canyon felett vetette magát a mélybe.","id":"20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041241df-33a1-42c8-9517-2d20460c8ecf","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_50_eves_lett_Will_Smith_ugyhogy_kiugrott_egy_helikopterbol__video","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:35","title":"50 éves lett Will Smith, úgyhogy kiugrott egy helikopterből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d006ef-4c10-4632-8ca8-bc9bdecccab1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami televízió fő megmondóembere, Dmitrij Kiszeljov sietett Donald Trump amerikai elnök segítségére, akiről egyik korábbi állítólagos barátnője azt írta, nem túl nagy a férfiassága.","shortLead":"Az orosz állami televízió fő megmondóembere, Dmitrij Kiszeljov sietett Donald Trump amerikai elnök segítségére, akiről...","id":"20180924_Az_orosz_allami_teveben_vedik_Trump_ferfiassagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d006ef-4c10-4632-8ca8-bc9bdecccab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5385c061-3e15-4c35-84d5-f290d05978e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Az_orosz_allami_teveben_vedik_Trump_ferfiassagat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:32","title":"Az orosz állami tévében védik Trump férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","shortLead":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","id":"20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19718de-2aa1-407c-86db-49c8d068c329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:45","title":"Miért lehet egy ország fejlettebb, ha nem annyira vallásos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett béke-csúcstalálkozó tagjainak. Amíg Jacinda Ardern megtartotta a nyitóbeszédét, addig férje foglalkozott a babával. ","shortLead":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett...","id":"20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0af84b-ebd1-4166-9274-10b8196f25c4","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:07","title":"Még csak három hónapos, de már bejutott az ENSZ csúcstalálkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A harmadik magyar szavazó a Nemzeti Sport újságírója volt.","shortLead":"A harmadik magyar szavazó a Nemzeti Sport újságírója volt.","id":"20180925_Rossi_es_Dzsudzsak_is_Modricot_tette_az_elso_helyre_az_Ev_jatekosaszavazason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54410cd8-ca8f-4f02-8623-34f195a30979","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Rossi_es_Dzsudzsak_is_Modricot_tette_az_elso_helyre_az_Ev_jatekosaszavazason","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:20","title":"Rossi és Dzsudzsák is Modricot tette az első helyre az Év játékosa-szavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8644278e-fd20-4df4-9b74-cc103b5285d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében megmagyarázták, miért kritizálta Bono madridi koncertjén Orbán Viktort: abban bízott, hogy a magyar kormányfő erre reagál, és így „visszaemeli őt a magaslatba”. Másképp hogyan is tudná magára irányítani a figyelmet a U2 frontembere...","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében megmagyarázták, miért kritizálta Bono madridi koncertjén Orbán Viktort: abban bízott...","id":"20180926_Bayerek_megfejtettek_Bono_azert_szolt_be_Orbannak_hogy_figyelmet_kapjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8644278e-fd20-4df4-9b74-cc103b5285d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d251b25-d9a9-4b15-b509-d364a920010e","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Bayerek_megfejtettek_Bono_azert_szolt_be_Orbannak_hogy_figyelmet_kapjon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:09","title":"Bayerék megfejtették: Bono azért szólt be Orbánnak, hogy figyelmet kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint talajmenti fagy nagy területen várható.","id":"20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a40743f-921e-45dd-895f-20324780f560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8551133-d9dd-42ad-b956-eb035f4a566e","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_fagyni_fog_hidegrekord_dolhet_az_ejjel","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:44","title":"Fagyni fog, hidegrekord dőlhet az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]