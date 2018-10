Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs rendes pozícióra vagy fizetésre, a nőknek pedig még kevésbé van lehetősége előrelépni, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs...","id":"20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c04a53-e66c-481d-8bae-6697165ac309","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","timestamp":"2018. október. 01. 12:36","title":"Nincs pénz, merev a hierarchia, a nőknek esélye sincs - lesújtó képet festettek helyzetükről a magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A XV. kerületben és Mánfán polgármestert, Bujákon polgármestert és képviselőket, a X. kerületben pedig egyéni képviselőt választanak.","shortLead":"A XV. kerületben és Mánfán polgármestert, Bujákon polgármestert és képviselőket, a X. kerületben pedig egyéni...","id":"20180930_Negy_helyen_is_idokozi_onkormanyzati_valasztast_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbcc610-1d91-4ef1-be89-098483c5c2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Negy_helyen_is_idokozi_onkormanyzati_valasztast_tartanak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:44","title":"A Fidesz ma vagy elszenved egy vállalható vereséget, vagy nagy pofont ad az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban megszüntetik a postai táviratot, így táviratkihordókra sem lesz szükség.","shortLead":"Lengyelországban megszüntetik a postai táviratot, így táviratkihordókra sem lesz szükség.","id":"20180930_Kinyirtak_a_lengyelek_az_egykor_szep_borravalot_termelo_jo_ketszaz_eves_szakmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c8ebc7-9dc1-4aba-b766-dcef0b345cb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Kinyirtak_a_lengyelek_az_egykor_szep_borravalot_termelo_jo_ketszaz_eves_szakmat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:10","title":"Kinyírták a lengyelek az egykor szép borravalót termelő, jó kétszáz éves szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.","shortLead":"A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.","id":"20180930_Vari_Attila_lett_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4222fc54-166d-438b-bad9-187ff2692bfa","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Vari_Attila_lett_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:26","title":"Vári Attila lett a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.","shortLead":"A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.","id":"20180930_Kedvezmenyt_kapnak_Nemetorszagban_a_regebbi_dizeles_jarmuvek_tulajdonosai_ha_ujra_cserelik_autojukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce9d55-4836-423b-ae83-eeb82a26db61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Kedvezmenyt_kapnak_Nemetorszagban_a_regebbi_dizeles_jarmuvek_tulajdonosai_ha_ujra_cserelik_autojukat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:27","title":"Kedvezményt kapnak Németországban a régebbi dízeles járművek tulajdonosai, ha újra cserélik autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6509a9d1-c853-4c15-9c82-69bdaa916571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet.","shortLead":"Lehet.","id":"20180929_Lehete_valaki_annyira_idiota_hogy_oroszlant_akarjon_simogatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6509a9d1-c853-4c15-9c82-69bdaa916571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e088277f-d444-4fd5-af2e-31a5678ad645","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Lehete_valaki_annyira_idiota_hogy_oroszlant_akarjon_simogatni","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:53","title":"Lehet-e valaki annyira idióta, hogy oroszlánt akarjon simogatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét, így a bokorban kötött ki egy brazil A320-as repülőgép a Sao Paulo-i nemzetközi repülőtéren.

","shortLead":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét...","id":"20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81159b91-b462-4333-953c-2bb098bdeeaa","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:04","title":"Most bokorba gurult egy Airbus – különleges a látvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]