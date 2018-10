Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","shortLead":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","id":"20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677cd821-3c52-458e-807f-f0c9a38a4e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","timestamp":"2018. október. 01. 10:19","title":"Több milliárd forintot fizetünk azért, hogy Hernádi Zsolték egy nagyot befektessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár pár nap még hátra van az új Google-telefonok (a Pixel 3-ak) bemutatásáig, a napokban egy olyan videó került fel a YouTube-ra, ahol már teljes pompájában látható az eszköz.","shortLead":"Bár pár nap még hátra van az új Google-telefonok (a Pixel 3-ak) bemutatásáig, a napokban egy olyan videó került fel...","id":"20181001_google_pixel_3_xl_handson_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a67cf5-bfa7-46b2-8984-542b83825093","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_google_pixel_3_xl_handson_video","timestamp":"2018. október. 01. 13:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Google új csúcstelefonja? Akkor nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük ügyvédje az ATV-n mondta be az összeget, amekkorát a magyar joggyakorlatban még soha nem ítéltek meg. Nem nevezte meg, melyik médiumot perelnék be, de arra utalt, hogy „mindannyian tudjuk”, miért lenne nehéz ellenük bíróságra menni. A két vízilabdázót először a kuruc.infó nevezte néven, utána a TV2 Tények című műsora is közölte a neveket, tőlük már többen át is vették az értesülést. ","shortLead":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük...","id":"20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506a89b3-b3af-43b3-a8be-6de092b16c33","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","timestamp":"2018. október. 01. 11:12","title":"Gigapert terveznek a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Csányinak nem tetszik, hogy senkit sem büntettek meg a Puskás–Vidi-meccsen történt balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kihirdették az októberi Nemzetek Ligája keretét, Dzsudzsák Balázs azonban nem kapott helyet Marco Rossi válogatottjában. ","shortLead":"Kihirdették az októberi Nemzetek Ligája keretét, Dzsudzsák Balázs azonban nem kapott helyet Marco Rossi...","id":"20181001_Dzsudzsak_most_sem_kapott_meghivot_Rossitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8aa6f2-56be-480d-b937-186b6c3923d4","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Dzsudzsak_most_sem_kapott_meghivot_Rossitol","timestamp":"2018. október. 01. 16:54","title":"Dzsudzsák most sem kapott meghívót Rossitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","shortLead":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","id":"20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b322ac-87e7-481b-8768-fdc2b93176dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Egyre több a komolytalan vevő és eladó a pesti ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]