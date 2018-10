Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt túl eredményes Hernádi Zsolt perének előkészítő szakasza: a Mol-vezér ügyvédje azt kérte, fordítsák le az iratokat, a horvát bíróság erre nemet mondott.","shortLead":"Nem volt túl eredményes Hernádi Zsolt perének előkészítő szakasza: a Mol-vezér ügyvédje azt kérte, fordítsák le...","id":"20181004_horvatorszag_per_Ivo_Sanader_Hernadi_Zsolt_Mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2435e19-f505-482a-a970-d65ab1bf2840","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_horvatorszag_per_Ivo_Sanader_Hernadi_Zsolt_Mol","timestamp":"2018. október. 04. 18:22","title":"Megkezdődött a per a korrupcióval vádolt Mol-vezérigazgató ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról alkotott nézeteit fejti ki a világhírű fizikus. ","shortLead":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról...","id":"20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a3c18f-abda-4331-9353-35232015a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","timestamp":"2018. október. 04. 07:02","title":"Elővették Einstein legendás, kézzel írt Isten-levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a83c8af-2fc8-4017-94e9-9c9b83500011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.","shortLead":"Elképesztő erők mozdultak meg egy közönségtalálkozó érdekében.","id":"20181003_A_magyar_lelek_titkait_kutatja_a_Guardian_mi_ez_a_felhajtas_a_Csengetett_Mylord_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a83c8af-2fc8-4017-94e9-9c9b83500011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c8431e-f8cf-475f-8031-fd3a1a6e61d8","keywords":null,"link":"/elet/20181003_A_magyar_lelek_titkait_kutatja_a_Guardian_mi_ez_a_felhajtas_a_Csengetett_Mylord_korul","timestamp":"2018. október. 03. 15:19","title":"A magyar lélek titkait kutatja a Guardian: mi ez a felhajtás a Csengetett, Mylord? körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi műszert, hulladékmentes cipőkollekciót, gerincbarát hátizsákot és 21. századira kalibrált jurtát is értékelt a zsűri. Nekünk ezek a kedvenceink.","shortLead":"Kihirdették a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeit. A szívrohamot időben jelző orvosi...","id":"20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed667de-f025-41d7-9633-f6e719bb4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea5f286-4923-4b06-9ce4-36bb6e4a43aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Mobiljurtat_es_tartasjavito_hatizsakot_almodtak_a_magyar_tervezok","timestamp":"2018. október. 04. 18:05","title":"Mobiljurtát és tartásjavító hátizsákot álmodtak a magyar tervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","shortLead":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","id":"20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9116420e-baae-46f0-83ea-41efee78fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:26","title":"Csaknem 30 millió szál cigarettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bbdce6-bc94-43e9-a05e-2d4efff69a7e","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Munka lenne, munkavállaló nincs. Már nehéz olyan iparágat találni, ahol a növekedést ne akadályozná a munkaerő felvételének, illetve megtartásának nehézsége. Ugyanakkor vannak jó példák, működő stratégiák is. ","shortLead":"Munka lenne, munkavállaló nincs. Már nehéz olyan iparágat találni, ahol a növekedést ne akadályozná a munkaerő...","id":"20180928_Munkaerovalsag_10_tipp_hogyan_szerezzuk_es_tartsuk_meg_a_jo_munkaerot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bbdce6-bc94-43e9-a05e-2d4efff69a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3585ab2-b6e8-409c-88f7-f2d09453c901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180928_Munkaerovalsag_10_tipp_hogyan_szerezzuk_es_tartsuk_meg_a_jo_munkaerot","timestamp":"2018. október. 05. 07:21","title":"Munkaerőválság: 10 tipp, hogyan szerezzük és tartsuk meg a jó munkaerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]