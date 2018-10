Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni a hivatalos szervizeket.","shortLead":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni...","id":"20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb8d03-10ea-4442-9ca0-59dafce10b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","timestamp":"2018. október. 07. 18:08","title":"Elege lett az Apple-nek abból, hogy nem hivatalos szervizek javítják a MacBookokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","shortLead":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","id":"20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855fb1d0-14b9-48c5-a89d-54950d5998b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2018. október. 08. 14:21","title":"Egy méter széles a világ legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3766e17-9fcb-457a-8f0a-2963cbda58eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a holnapi Google-eseménnyel kapcsolatban mindenki az új Pixelekről beszél, a telefonok mellett a cég első Chrome OS-es tabletje is bemutatkozhat.","shortLead":"Bár a holnapi Google-eseménnyel kapcsolatban mindenki az új Pixelekről beszél, a telefonok mellett a cég első Chrome...","id":"20181008_google_pixel_slate_chrome_os_tablet_varhato_bemutatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3766e17-9fcb-457a-8f0a-2963cbda58eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160fda21-af7d-4b88-9486-bf7bb5dcf4a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_slate_chrome_os_tablet_varhato_bemutatasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:03","title":"Nem csak új telefonokat villant holnap a Google, jöhet egy meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kételkednek abban, hogy a Liga és az Öt Csillag koalíciója képes lesz tartani a kitűzött hiánycélt.","shortLead":"Kételkednek abban, hogy a Liga és az Öt Csillag koalíciója képes lesz tartani a kitűzött hiánycélt.","id":"20181008_Most_mar_tenyleg_van_miert_aggodni_az_olaszoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7fc20-09cc-4315-943e-838f6d0597c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Most_mar_tenyleg_van_miert_aggodni_az_olaszoknak","timestamp":"2018. október. 08. 14:55","title":"Most már tényleg van miért aggódniuk az olaszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd166cb-3013-48f5-9595-d9ea11c7ea0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az 1930-as években csapódott egy michigani farm földjébe egy jókora, 10 kg-os meteorit, a tulajdonosai viszont egészen mostanáig nem sejtették, micsoda kincs van a kezükben.","shortLead":"Még az 1930-as években csapódott egy michigani farm földjébe egy jókora, 10 kg-os meteorit, a tulajdonosai viszont...","id":"20181008_meteorit_becsapodas_michigan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd166cb-3013-48f5-9595-d9ea11c7ea0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f45b32-76f5-43ad-8eee-6a3c3ed7c2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_meteorit_becsapodas_michigan","timestamp":"2018. október. 08. 17:03","title":"Ajtótámasznak használták a 10 kg-os követ – kiderült, egy 28 milliót érő meteoritot őrizgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben. Paár idén augusztusban - nagyjából azzal egy időben, hogy Mészáros és Tiborcz belengették együttműködésüket a műemléki ingatlanpiacon - céget alapított a villa kezelésére. A BDPST egymilliárdot költ a villa butikhotellé alakítására.","shortLead":"Az épületet Paár Attila cége - mely még az OLAF-vizsgálat előtt kivásárolta Tiborczot az Eliosból - vette meg 2017-ben...","id":"20181008_Butikhotellel_halalja_meg_Tiborcz_uzlettarsanak_hogy_kivasarolta_az_Eliosbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a8567-79f1-4489-bc77-fadfc948adcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Butikhotellel_halalja_meg_Tiborcz_uzlettarsanak_hogy_kivasarolta_az_Eliosbol","timestamp":"2018. október. 08. 09:18","title":"Mészáros és Tiborcz közösen fejlesztenek butikhotelt az Andrássy úti villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","id":"20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b408bc07-abec-4894-8b22-1c4de618075b","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","timestamp":"2018. október. 07. 11:33","title":"Meghalt a Walking Dead sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]