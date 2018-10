Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d22b8f16-6ee5-418f-8433-562ad1fb177c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nemzetközi hadjáratot indított Erdogan elnök a legnagyobb ellenlábasához kötött iskolák ellen. Magyar intézmények is a célkeresztjébe kerültek: utánanéztünk, mi a helyzet ezekkel, és történt-e házuk táján valami szokatlan a mostani Erdogan-látogatás előtt.","shortLead":"Nemzetközi hadjáratot indított Erdogan elnök a legnagyobb ellenlábasához kötött iskolák ellen. Magyar intézmények is...","id":"20181008_Emberrablas_es_bezaratott_elitiskolak__itt_tart_Erdogan_harca_a_kulfoldi_torok_iskolak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d22b8f16-6ee5-418f-8433-562ad1fb177c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b83742-89cb-4916-a213-1e0096ee44dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Emberrablas_es_bezaratott_elitiskolak__itt_tart_Erdogan_harca_a_kulfoldi_torok_iskolak_ellen","timestamp":"2018. október. 08. 16:20","title":"Emberrablás és bezáratott elitiskolák - itt tart Erdogan harca a külföldi török iskolák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra például egy nagy \"B\"-betű kerül. Honnan tudja majd az egyszeri autós, mit is kell majd tankolni?","shortLead":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra...","id":"20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2320e9-7181-4b68-ba70-4ee36296b4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","timestamp":"2018. október. 09. 16:00","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de a benzinkúton még csak nem is hallottak róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","shortLead":"A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","id":"20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f523c265-f911-4bac-a9f6-a1188d618602","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","timestamp":"2018. október. 09. 12:14","title":"Leszakadt egy utashíd az iszlámábádi nemzetközi repülőtéren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem mindegyik jogosult a támogatásra. ","shortLead":"De nem mindegyik jogosult a támogatásra. ","id":"20181008_642_milliot_ad_a_kormany_a_korhazaknak_aramszamlakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e9ae25-c8bd-41a9-9c6b-00f13166ceda","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_642_milliot_ad_a_kormany_a_korhazaknak_aramszamlakra","timestamp":"2018. október. 08. 21:55","title":"642 milliót ad a kormány a kórházaknak áramszámlákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak, hogy a beteg nem került várólistára, és nem Székely László kirúgása miatt halt meg. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak...","id":"20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1af97-2bfb-4f58-96df-11c68fe8a88a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","timestamp":"2018. október. 09. 20:16","title":"Újabb vizsgálat: Nincs köze Székely kirúgásának a betege halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezután egy árokba zuhant. ","id":"20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59f61caa-4d3d-4416-bf19-0d783235f21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2e92-6d35-432d-9e9d-243e4433a052","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Otven_halott_egy_kenyai_buszbalesetben","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Ötven halott egy kenyai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek meg hozzánk, és jobban érzik magukat, mint otthon. Természetes ellenségük nincs, irtani nem lehet őket, ősszel pedig behúzódnak a melegebb helyekre, ami sokszor a mi lakásunkat jelenti. És most már minden októberben erre lehet számítani.","shortLead":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek...","id":"20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a873d31b-ac72-4ae2-94d4-b3ff9ec0e29f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","timestamp":"2018. október. 08. 15:16","title":"Nyakunkon az újabb poloskainvázió, és semmi remény, hogy megszabadulhatunk a büdös bogaraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91b8b0c-9349-45b1-af60-0dcf20d2d74d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykerekű azt vázolja számunkra, hogy az 50-es években körülbelül milyennek képzelték el a jövő autóit. ","shortLead":"Ez a négykerekű azt vázolja számunkra, hogy az 50-es években körülbelül milyennek képzelték el a jövő autóit. ","id":"20181009_elado_egy_a_multbol_jott_jovoauto_es_nincs_is_tobb_belole_galileo_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91b8b0c-9349-45b1-af60-0dcf20d2d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b75862f-7586-4a1a-9db4-d7030a4dd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_elado_egy_a_multbol_jott_jovoauto_es_nincs_is_tobb_belole_galileo_oldtimer","timestamp":"2018. október. 09. 13:21","title":"Eladó egy a múltból jött jövőautó, és nincs is több belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]