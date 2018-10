Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","shortLead":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","id":"20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610df-5e0f-4a2c-8ff4-fc845fa0cfb6","keywords":null,"link":"/elet/20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nyolc hegymászó halt meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A felvétel szerint a férfi 180 km/h-val hajtott, a hangszórókból üvöltött a zene, amikor a baleset történt. ","id":"20181013_halalos_baleset_facebook_live","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2499cb-2b09-4368-b89d-5e761dbbd5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_halalos_baleset_facebook_live","timestamp":"2018. október. 13. 18:38","title":"Egy kislány is meghalt, amikor Facebook live-ozás közben karambolozott egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5e389e-a657-4d29-afa6-56fa0abfa7d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem véletlenül: többször is beszélt a gerincműtétéről.","shortLead":"Nem véletlenül: többször is beszélt a gerincműtétéről.","id":"20181012_Eugenie_hercegno_olyan_menyasszonyi_ruhat_valasztott_amely_megmutatta_a_sebeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef5e389e-a657-4d29-afa6-56fa0abfa7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f749a5f-b172-4c37-9dfe-5f6a00cdf2b5","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenie_hercegno_olyan_menyasszonyi_ruhat_valasztott_amely_megmutatta_a_sebeit","timestamp":"2018. október. 12. 13:36","title":"Eugénia hercegnő olyan menyasszonyi ruhát választott, amely megmutatta a sebeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","shortLead":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","id":"20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356eb28-bd7f-486d-bcf7-7735cf46f4f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","timestamp":"2018. október. 12. 05:46","title":"Garancsié az év vállalata, Orbántól vehette át a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3587573b-75a4-4acd-8037-b76d9c909bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fogadtatás viszont nem volt egyértelmű.","shortLead":"A fogadtatás viszont nem volt egyértelmű.","id":"20181012_Orban_Viktor_utan_a_brazil_elnokjeloltet_is_kiosztotta_a_koncertjen_Roger_Waters","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3587573b-75a4-4acd-8037-b76d9c909bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2e461-3825-4350-a68f-c343906a06d2","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Orban_Viktor_utan_a_brazil_elnokjeloltet_is_kiosztotta_a_koncertjen_Roger_Waters","timestamp":"2018. október. 12. 16:33","title":"Orbán Viktor után a brazil elnökjelöltet is kiosztotta a koncertjén Roger Waters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283fb7cd-6b7f-40c4-81db-8c21f54e3c85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a Michael hurrikán halálos áldozatainak száma, tizennyolcan vesztették életüket helyi idő szerint péntek estig négy amerikai államban.","shortLead":"Tovább nőtt a Michael hurrikán halálos áldozatainak száma, tizennyolcan vesztették életüket helyi idő szerint péntek...","id":"20181013_michael_hurrikan_pusztitas_halalos_aldozatok_legi_bazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=283fb7cd-6b7f-40c4-81db-8c21f54e3c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65b338b-cb6f-4099-9d03-80a018d0abe5","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_michael_hurrikan_pusztitas_halalos_aldozatok_legi_bazis","timestamp":"2018. október. 13. 10:37","title":"Oda még el sem jutottak a mentőcsapatok, ahol a legsúlyosabban pusztított Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával kapcsolatos munkája nemrég nyilvános lett, így bárki beleolvashat. ","shortLead":"Sok érdekes kutatást végzett életében Stephen Hawking, aki a fekete lyukakat is rendszerint vizsgálta. Utóbbi témával...","id":"20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14512aa-7aa2-40f0-905c-deaa564194b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_stephen_hawking_fekete_lyukak_kvantummechanika_albert_einstein_ur_gravitacio","timestamp":"2018. október. 12. 19:35","title":"Stephen Hawking a halála előtt még befejezett egy fontos tudományos munkát, és most végre bárki elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2391ce75-4b35-416b-ace9-b1d202f6f749","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júliusban letárgyalta és aláírta a kormány, hamarosan pedig a parlament is kihirdetheti egy amerikai szövetségi állam egyetemének és egy magyar egyetemnek a megállapodását. Nem, nem York Államról, és nem a CEU-ról van szó, amely több mint egy éve vár a miniszterelnöki jóváhagyásra. Indiana a szerencsés. ","shortLead":"Júliusban letárgyalta és aláírta a kormány, hamarosan pedig a parlament is kihirdetheti egy amerikai szövetségi állam...","id":"20181012_Ujabb_amerikai_egyetemmel_kotott_megallapodassal_mutat_fricskat_a_kormany_a_CEUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2391ce75-4b35-416b-ace9-b1d202f6f749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5295ec9-eeb6-4e95-bc31-747df6f95b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Ujabb_amerikai_egyetemmel_kotott_megallapodassal_mutat_fricskat_a_kormany_a_CEUnak","timestamp":"2018. október. 12. 17:05","title":"Újabb amerikai egyetemmel kötött megállapodással mutat fricskát a kormány a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]