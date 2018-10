Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádirat szerint legalábbis ez történt egy borsodi községben, ahol egy külföldi szeretett volna borászatot építeni.","shortLead":"A vádirat szerint legalábbis ez történt egy borsodi községben, ahol egy külföldi szeretett volna borászatot építeni.","id":"20181016_Nem_a_nevelt_fia_kapta_a_megbizast_leallitotta_az_epitkezest_egy_borsodi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587af29-3294-4a55-ba4c-25aa2114022d","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_a_nevelt_fia_kapta_a_megbizast_leallitotta_az_epitkezest_egy_borsodi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 16. 13:05","title":"Nem a nevelt fia kapta a megbízást, leállította az építkezést egy borsodi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó állami támogatást új, illetve a változás hatályba lépését követően meghosszabbítani kívánt szerződéseknél. 10 éves futamidejű szerződésnél a támogatás teljes összege 720 ezer forint.","shortLead":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó...","id":"20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc147c3-c031-427e-ad31-09c6d2aa2fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","timestamp":"2018. október. 15. 13:52","title":"Ha nem akarja elbukni a lakástakarék állami támogatását, ma még ilyen feltételekkel szerződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból – ezzel az indokkal szüntetnék meg a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból – ezzel az indokkal szüntetnék...","id":"20181015_Megszuntetne_a_Fidesz_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1dca0-69ff-49f0-8977-de18d26ea3a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Megszuntetne_a_Fidesz_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 15. 11:50","title":"Megszüntetné a Fidesz a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77efeb5-599b-45c5-98b1-fb8401b2fe8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt százalékkal szavaztak többen László Győzőre, a baloldali jelöltre, mint a fideszes Melega Miklósra. Nem hivatalos adatok szerint az MSZP-s Czeglédy Csaba megüresedett helyére kiírt választáson az ellenzéki jelölt 927-693 arányban diadalmaskodott.

