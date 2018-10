Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a BKK közölte. ","shortLead":"Ezt maga a BKK közölte. ","id":"20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7c624-d2ff-4a0a-b2ce-9b15401d2e40","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","timestamp":"2018. október. 19. 09:46","title":"Újabb csúszás jön, csak jövő tavasszal lesz kész a 3-as metró északi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4771ea7c-f4a7-4597-8efc-75a4ed2937e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörfösök és az internet is imádja a lazaságukat.","shortLead":"A szörfösök és az internet is imádja a lazaságukat.","id":"20181019_Harry_es_Meghan_nem_sokat_teketoriazott_lerugtak_a_cipojuket_az_oceanparton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4771ea7c-f4a7-4597-8efc-75a4ed2937e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f607f248-eadf-42f5-a29e-4d604db3feeb","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Harry_es_Meghan_nem_sokat_teketoriazott_lerugtak_a_cipojuket_az_oceanparton","timestamp":"2018. október. 19. 12:09","title":"Harry és Meghan nem sokat teketóriázott, lerúgták a cipőjüket az óceánparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","shortLead":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","id":"20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53506b20-7abc-4ca0-ab41-6795c094f8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","timestamp":"2018. október. 18. 11:03","title":"\"Hiányozni fogsz\" – így búcsúzott a Microsoft elhunyt társalapítójától Bill Gates, Tim Cook és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai Borsiban álló épületet 2020-ra teljesen felújítják, múzeum és szálloda is fog benne működni. ","shortLead":"A reneszánsz kori Rákóczi-kastély jelen pillanatban még elég rossz állapotban van, de az ígéretek szerint a szlovákiai...","id":"20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9e2eef-243d-4041-8346-7007f66800a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fb25f5-6241-4d03-b2e2-470638c7a7ca","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Teljesen_felujitjak_II_Rakoczi_Ferenc_szulohazat","timestamp":"2018. október. 18. 12:21","title":"Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd97df4-b44d-4500-bf83-080c6eb5968c","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201842_diktatorok_evadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd97df4-b44d-4500-bf83-080c6eb5968c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77721f97-c0b4-405c-9308-b45aeda95c0f","keywords":null,"link":"/itthon/201842_diktatorok_evadja","timestamp":"2018. október. 18. 09:00","title":"Nagy Gábor: Diktátorok évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144a3422-1826-4225-8ab4-f01edc4423b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka megnyitotta új központját a svédországi Göteborgban.","shortLead":"A svéd autómárka megnyitotta új központját a svédországi Göteborgban.","id":"20181017_polestar_volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=144a3422-1826-4225-8ab4-f01edc4423b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d871ed-cab1-410c-8308-8781fbd47369","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_polestar_volvo","timestamp":"2018. október. 17. 17:33","title":"Igazán menő főhadiszállást kapott a Volvo sportkocsimárkája, a Polestar – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben ír a brit lap a populisták és a labdarúgás kapcsolatáról, fókuszban Orbán Viktor, Silvio Berlusconi és Jair Bolsonaro, valamint a munkásosztály.","shortLead":"Hosszú cikkben ír a brit lap a populisták és a labdarúgás kapcsolatáról, fókuszban Orbán Viktor, Silvio Berlusconi és...","id":"20181019_Fasiszta_hajlamu_veszelyes_autokratanak_irja_le_Orbant_az_Independent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b853e8b6-6b25-45d9-8210-ae9ac86b41be","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fasiszta_hajlamu_veszelyes_autokratanak_irja_le_Orbant_az_Independent","timestamp":"2018. október. 19. 11:08","title":"Fasiszta hajlamú, veszélyes autokratának írja le Orbánt az Independent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stéphane Horel oknyomozó újságíró új könyve a gazdasági lobbikról a napokban jelent meg Franciaországban. Már három évvel ezelőtt is publikált egy hasonló művet, amelyért tekintélyes sajtódíjat is kapott. De most 10 év aprólékos kutatómunkáját összegzi. ","shortLead":"Stéphane Horel oknyomozó újságíró új könyve a gazdasági lobbikról a napokban jelent meg Franciaországban. Már három...","id":"20181018_Nekiment_a_minisztert_is_buktato_gazdasagi_lobbiknak_a_francia_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe32e428-b77b-4a7d-8086-a566d89018a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Nekiment_a_minisztert_is_buktato_gazdasagi_lobbiknak_a_francia_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 18. 10:59","title":"Nekiment a minisztert is buktató gazdasági lobbiknak a francia oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]