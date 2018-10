Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","shortLead":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","id":"20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53506b20-7abc-4ca0-ab41-6795c094f8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","timestamp":"2018. október. 18. 11:03","title":"\"Hiányozni fogsz\" – így búcsúzott a Microsoft elhunyt társalapítójától Bill Gates, Tim Cook és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dohányzás után újabb frontot nyit a kormány: a homeopátia kerül sorra. Írásos lebeszélő ajánlást kell adnia ugyanis a patikusoknak azoknak a vevőknek, akik homeopátiás szereket vennének egy friss törvényjavaslat szerint. Ha ezt nem teszik meg, szabálysértést követnek el, amit a rendőrség fog kivizsgálni. A patikusoknak még egy stresszfaktora lett, ám kérdéses, hogy sikerül-e visszaszorítani a homeopátiás szereket.","shortLead":"A dohányzás után újabb frontot nyit a kormány: a homeopátia kerül sorra. Írásos lebeszélő ajánlást kell adnia ugyanis...","id":"20181019_Hadat_uzen_a_kormany_a_homeopatianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22aae5e-d3be-4de7-b740-ed771d5606cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Hadat_uzen_a_kormany_a_homeopatianak","timestamp":"2018. október. 19. 14:09","title":"Nincs megállás: hadat üzen a kormány a homeopátiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a553b2-3ec1-449b-ae9f-3382727be0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószert a bírósági tárgyalásra szóló idézésbe csomagolták, a meghiúsult magánakció négy hónap fogházbüntetést ért. ","shortLead":"A kábítószert a bírósági tárgyalásra szóló idézésbe csomagolták, a meghiúsult magánakció négy hónap fogházbüntetést...","id":"20181018_Az_ev_legvakmerobb_vadlottja_a_targyalas_kozben_a_biro_es_az_orok_elott_akart_drogot_adni_tarsanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57a553b2-3ec1-449b-ae9f-3382727be0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7f98ea-955c-488c-9f06-072c0c5eea42","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Az_ev_legvakmerobb_vadlottja_a_targyalas_kozben_a_biro_es_az_orok_elott_akart_drogot_adni_tarsanak","timestamp":"2018. október. 18. 14:50","title":"Az év legvakmerőbb vádlottja a tárgyalás közben, a bíró és az őrök előtt akart drogot adni társának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az igazi keleti nyitás.","shortLead":"Ez az igazi keleti nyitás.","id":"20181018_Kinaban_terjeszkedne_a_felcsuti_Puskas_Akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c734b-a37f-4626-b0af-b974333df1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Kinaban_terjeszkedne_a_felcsuti_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. október. 18. 15:56","title":"Kínában terjeszkedne a felcsúti Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak működéséről szóló interjúit. A propagandaoldal később már a nő adatait is közzétette az interneten.","shortLead":"Jessikka Aroról azután kezdtek lejárató cikkeket írni, hogy publikálta a Finnországban tevékenykedő orosz trollgyárak...","id":"20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8f7fd-c0c7-488a-8b83-64dcec1980dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_22_honap_bortont_kapott_a_finn_tenyfeltaro_ujsagirot_ragalmazo_orosz_propagandaoldal_alapitoja","timestamp":"2018. október. 18. 19:05","title":"22 hónap börtönt kapott a finn tényfeltáró újságírót rágalmazó orosz propagandaoldal alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter a napokban tette közzé azt a 360 GB-nyi bérkommentet, ami 2013 és 2018 között született a Twitteren, és amelyek jelentős többsége az orosz állam által támogatott trollokhoz köthető.","shortLead":"A Twitter a napokban tette közzé azt a 360 GB-nyi bérkommentet, ami 2013 és 2018 között született a Twitteren, és...","id":"20181018_orosz_berkommentelo_troll_orosz_trollhadsereg_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce46ff8-cba1-4f5c-8151-f1846bea4470","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_orosz_berkommentelo_troll_orosz_trollhadsereg_twitter","timestamp":"2018. október. 18. 14:03","title":"Keményen pörögtek az orosz trollok, 10+ millió bejegyzést tettek közzé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik a nagyobb városok központjában az útdíjat.","shortLead":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik...","id":"20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa0882e-89be-40e7-be78-d41f0190f5b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","timestamp":"2018. október. 19. 10:44","title":"Tarlós is tanulhatna a franciáktól, hogyan kell beadni az embereknek a dugódíj ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca465cd-21c8-49fd-8907-b674ec2abbc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"20 év és 423 előadás után október 18-án búcsúzik Egressy Zoltán Portugál című sikerdarabja a Katonában.","shortLead":"20 év és 423 előadás után október 18-án búcsúzik Egressy Zoltán Portugál című sikerdarabja a Katonában.","id":"20181018_Egy_sikertortenet_vege_ma_temetik_a_Portugalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca465cd-21c8-49fd-8907-b674ec2abbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e5d1bf-d952-4aa7-9e6a-66b049681b04","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Egy_sikertortenet_vege_ma_temetik_a_Portugalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:21","title":"Egy sikertörténet vége: ma temetik a Portugált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]