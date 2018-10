Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abd547af-6e46-4843-9d31-ee8515a49312","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az X-Faktor zsűritagja Michael Kors reklámjába segített be.","shortLead":"Az X-Faktor zsűritagja Michael Kors reklámjába segített be.","id":"20181024_ByeAlexdal_szol_a_vilag_egyik_legnagyobb_divatcegenek_reklamja_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd547af-6e46-4843-9d31-ee8515a49312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d35f9-8f26-4add-9fd9-74ef66dd7711","keywords":null,"link":"/elet/20181024_ByeAlexdal_szol_a_vilag_egyik_legnagyobb_divatcegenek_reklamja_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:35","title":"ByeAlex-dal szól a világ egyik legnagyobb divatcégének reklámja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","shortLead":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","id":"20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d42490-911d-4d30-beab-b32270bf9189","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","timestamp":"2018. október. 22. 16:02","title":"Hiába az akár többmilliós itthoni fizetés, erre a munkára kevesen alkalmasak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309","c_author":"Révész Sándor","category":"hetilap.szellem","description":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült dokumentumfilm. Cséplő Gyuri 40 éve halt meg, 25 évesen, a film bemutatása után néhány hónappal.","shortLead":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült...","id":"201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2541b2-e5b3-4102-9ab0-c1c5bacce7e1","keywords":null,"link":"/hetilap.szellem/201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","timestamp":"2018. október. 22. 16:00","title":"Negyven éve halt meg a németfalui cigánytelep keserű hőse, Cséplő Gyuri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági szervezetei kerültek Fókuszba ezen a héten a HVG-ben.","shortLead":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági...","id":"20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e452c18-238e-4091-9a9d-b1abdfc01316","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","timestamp":"2018. október. 24. 12:21","title":"Ha felnövök, rogánantal leszek - karrierutak a Fidelitasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599d4500-7588-4985-8e9c-077082cfd721","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Az utóbbi két évszázad során a hétköznapi ember egyre inkább eltávolodott a mezőgazdaságtól. Már nem is tudjuk, milyen körülmények szükségesek az élelmiszer-alapanyagok termesztéséhez. A klímaváltozás miatt azonban az élelmiszerek termelésében jelentős átalakulás mehet végbe.","shortLead":"Az utóbbi két évszázad során a hétköznapi ember egyre inkább eltávolodott a mezőgazdaságtól. Már nem is tudjuk, milyen...","id":"20181023_klimavaltozas_mezogazdasag_elelmiszer_termeles_veszelyek_genmodositas_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599d4500-7588-4985-8e9c-077082cfd721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a983920-f998-4f1d-8bd5-5593cac4dd32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_klimavaltozas_mezogazdasag_elelmiszer_termeles_veszelyek_genmodositas_technologia","timestamp":"2018. október. 23. 13:10","title":"Felejtse el a kávét és a csokit...vagy szurkoljon nagyon-nagyon a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes lehet belevágni egy francia kalandba. Például egy kompakt SUV kategóriás Citroennel.","shortLead":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes...","id":"20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24346f4d-a581-4361-bbe6-eac27dc06856","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","timestamp":"2018. október. 22. 17:30","title":"Mosolyra hangolva: teszten a Citroen C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]