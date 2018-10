Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el, de jóval nagyobb masináknál is alkalmazhatják.","shortLead":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el...","id":"20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbf3a04-76d6-4faf-8902-5a331363bd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","timestamp":"2018. október. 24. 08:03","title":"Eddig porszívót gyártottak, most már rámennének az autókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere ezzel oldaná meg a tehermentesítést.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere ezzel oldaná meg a tehermentesítést.","id":"20181025_Kasler_csoportpraxisokkal_mentene_meg_a_surgossegi_osztalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b04d359-a751-47c7-a2c0-ed8a0236534d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kasler_csoportpraxisokkal_mentene_meg_a_surgossegi_osztalyokat","timestamp":"2018. október. 25. 11:57","title":"Kásler csoportpraxisokkal mentené meg a sürgősségi osztályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arra kérik a Budapestre tartó gép utasait, hogy úgy érjenek ki a milánói repülőtérre, mintha nem volna sztrájk.","shortLead":"Arra kérik a Budapestre tartó gép utasait, hogy úgy érjenek ki a milánói repülőtérre, mintha nem volna sztrájk.","id":"20181025_Olasz_repuloter_dolgozoi_lepnek_sztrajkba_a_Wizz_Air_probalja_meguszni_a_jarattorlest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fd16fa-25b9-41a1-8646-9a45dd5b50c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Olasz_repuloter_dolgozoi_lepnek_sztrajkba_a_Wizz_Air_probalja_meguszni_a_jarattorlest","timestamp":"2018. október. 25. 15:15","title":"Olasz repülőtér dolgozói lépnek sztrájkba, a Wizz Air próbálja megúszni a járattörlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","shortLead":"Hatvan figyelmeztetést is kiosztottak az utcán élőknek.","id":"20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98da07de-71c9-42f8-a536-775787deeb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b3253c-47a6-4e28-848c-605c5849dad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_rendorseg_hajlektalanok_kozteruleten_eletvitelszeru_tartozkodas_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 24. 16:37","title":"Öt nap alatt egyetlen hajléktalant vittek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3304df6-c66d-4e17-9fc7-81901d3986de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdnél kerültek elő a pénzérmék és különleges fegyverek.","shortLead":"Érdnél kerültek elő a pénzérmék és különleges fegyverek.","id":"20181024_erd_aranylelet_duna_ermek_fegyverek_elsullyedt_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3304df6-c66d-4e17-9fc7-81901d3986de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70871e39-0f2f-4759-aae1-cf9a63ae1747","keywords":null,"link":"/elet/20181024_erd_aranylelet_duna_ermek_fegyverek_elsullyedt_hajo","timestamp":"2018. október. 24. 17:02","title":"Most közelebbről is szemügyre veheti a csodás dunai aranyleletet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","shortLead":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","id":"20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cc379-0e7f-4d90-9024-0831c864a7de","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","timestamp":"2018. október. 24. 17:54","title":"Piros-fehér-zöld szalagok miatt bírságolták meg a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés a még sokat látott szakembereket is meglepte. Nagyban is mutatjuk. ","shortLead":"Repülőszőnyeghez hasonló, tökéletesen négyszögletes jéghegyre bukkant a NASA antarktiszi kutatócsoportja. A felfedezés...","id":"20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671bd7ad-dbda-43fc-ae61-7fe7e12bc315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc5ac20-5846-4c2a-b606-6ecb9653f490","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_nasa_operation_icebridge_tablas_jeghegy_jegtabla_antarktisz_larsen_c_selfjeg","timestamp":"2018. október. 24. 19:03","title":"Olyat láttak az Antarktiszon, hogy még a NASA sokat tapasztalt szakemberei is meglepődtek – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c488de4c-0503-4249-a8f6-0db6cb08ab26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztően népszerű kezdeményezést indítottak az olasz városban, hogy ösztönözzék a zöld közlekedést.","shortLead":"Elképesztően népszerű kezdeményezést indítottak az olasz városban, hogy ösztönözzék a zöld közlekedést.","id":"20181024_Ingyen_sor_jar_Bolognaban_ha_autorol_biciklire_valt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c488de4c-0503-4249-a8f6-0db6cb08ab26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856f6113-d256-45ae-a884-05e2b36fbdb3","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Ingyen_sor_jar_Bolognaban_ha_autorol_biciklire_valt","timestamp":"2018. október. 24. 12:09","title":"Ingyen sör jár Bolognában, ha autóról biciklire vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]