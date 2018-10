Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"","category":"vilag","description":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján ragadt 193 ember, őket csak most tudták kiszabadítani.","shortLead":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján...","id":"20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c99ddb-1058-4796-9553-fba903268e78","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","timestamp":"2018. október. 31. 17:55","title":"Majdnem 200 embert menekítettek ki Olaszország legmagasabb hegyi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisvasutazó miniszterelnököt ábrázoló graffitijével híressé vált Basky most a halloweenbe kevert egy kis politikát.","shortLead":"A kisvasutazó miniszterelnököt ábrázoló graffitijével híressé vált Basky most a halloweenbe kevert egy kis politikát.","id":"20181031_orban_viktor_basky_tokfaragas_halloween","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4489800f-2e89-435d-857b-190f8b47ad44","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_orban_viktor_basky_tokfaragas_halloween","timestamp":"2018. október. 31. 07:16","title":"Basky tökre tette Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta a tojásait. ","shortLead":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta...","id":"20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3747ad44-b649-40a4-b0a7-887e7e2fcf85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","timestamp":"2018. október. 30. 15:55","title":"Videó: Hatalmas polipóvodát találtak a tengerfenéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef26416-7f9a-4f30-bf5f-392f5844e069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha látta, értesítse a rendőrséget!","shortLead":"Ha látta, értesítse a rendőrséget!","id":"20181031_Fogolyszokes_miatt_keresi_a_rendorseg_Katona_Janost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef26416-7f9a-4f30-bf5f-392f5844e069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03733aa3-14db-4ef3-8e7e-85344614233b","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Fogolyszokes_miatt_keresi_a_rendorseg_Katona_Janost","timestamp":"2018. október. 31. 19:56","title":"Fogolyszökés miatt keresi a rendőrség Katona Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford Mustang sportkocsi.","shortLead":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford...","id":"20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ae248-6727-4ba0-ac1e-0ecfcd00ec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","timestamp":"2018. október. 31. 13:21","title":"VelociRaptor: 750+ lóerős dinoszaurusz pickup az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","shortLead":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","id":"20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9b850-652d-45e8-abba-2eb53f2c6f8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","timestamp":"2018. október. 30. 12:15","title":"A trauma jó irányba befolyásolhatja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9823d92-b557-4ac2-bd0d-e3a00b2bf6d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Erre alapított iskolát a Jólét iskolája (School of Affluence) néven egy vállalkozó szellemű svéd lány, aki 18 éves kora óta járja a világot.","shortLead":"Erre alapított iskolát a Jólét iskolája (School of Affluence) néven egy vállalkozó szellemű svéd lány, aki 18 éves kora...","id":"20181031_Hogyan_fogjunk_gazdag_pasit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9823d92-b557-4ac2-bd0d-e3a00b2bf6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753c21ad-e74f-4997-b6a2-05c1c68a6960","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Hogyan_fogjunk_gazdag_pasit","timestamp":"2018. október. 31. 14:54","title":"Hogyan fogjunk gazdag pasit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]