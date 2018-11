Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha BSC közleménye szerint szigorítják az ellenőrzéseket a beléptetésnél, a nézők például nem vihetnek transzparenseket, zászlókat és zászlórudakat a stadionba.","shortLead":"A Hertha BSC közleménye szerint szigorítják az ellenőrzéseket a beléptetésnél, a nézők például nem vihetnek...","id":"20181101_Dardai_klubja_szigoritja_a_beleptetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba1501-6442-405a-b914-65863865eaf9","keywords":null,"link":"/sport/20181101_Dardai_klubja_szigoritja_a_beleptetest","timestamp":"2018. november. 01. 21:44","title":"Dárdai klubja szigorítja a beléptetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – tárták fel tanulmányukban a Guelphi Egyetem szakemberei.","shortLead":"Ha mindenki egészséges étrendet akarna követni, nem lenne számukra elegendő zöldség és gyümölcs a világon – tárták fel...","id":"20181102_zoldseg_gyumolcs_termesztes_nem_eleg_egeszseges_etrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6ad25d-4f54-4f4d-8b01-891884e47aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_zoldseg_gyumolcs_termesztes_nem_eleg_egeszseges_etrend","timestamp":"2018. november. 02. 08:03","title":"Valamit rosszul csinálunk: nem terem mindenki számára elegendő zöldség és gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi holttestét, hogy maró anyagban feloldva könnyebben meg tudjanak szabadulni tőle – írta a Hürriyet tekintélyes török napilap. Közben Netanjahu izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy a Hasogdzsi-ügy nem áshatja alá a szaúdi királyság stabilitását.","shortLead":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál...","id":"20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05dbdf-7c08-45db-a978-60a3acd3256b","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","timestamp":"2018. november. 02. 16:33","title":"Hasogdzsi-ügy: a holttestét feldarabolták és feloldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","shortLead":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","id":"20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2033f9e-94c4-4e36-b2cf-98966b447f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","timestamp":"2018. november. 02. 12:30","title":"A héten már a második űrszondája \"halt meg\" a NASA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid, de látványos videókban össze is foglalta az újdonságok főbb jellemzőit.","shortLead":"Egy ízig-vérig áttervezett iPad Prót mutatott be többek között az Apple kedd délelőtti New York-i rendezvényén. Rövid...","id":"20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0423d7d5-7fe0-4e31-9b13-1dd139d4ff81","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018as_ipad_pro_videok_ujdonsagok","timestamp":"2018. november. 03. 10:03","title":"Ezekben a videókban mindent elmond az Apple az új iPad Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Tömegesen indulhatnak újra a felfüggesztett devizahiteles perek az Európai Bíróság látszólag adósbarát ítélete nyomán. Sok esélyük azonban nincs a bajba kerülteknek.","shortLead":"Tömegesen indulhatnak újra a felfüggesztett devizahiteles perek az Európai Bíróság látszólag adósbarát ítélete nyomán...","id":"201844__devizaperek__elszamolas__europai_birosag__hiteles_forditas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fa82be-ab87-471e-a1fd-9ee671a7257b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201844__devizaperek__elszamolas__europai_birosag__hiteles_forditas","timestamp":"2018. november. 03. 12:00","title":"Devizaperek az uniós döntés után: sorsfordítás elhalasztva? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kiberbiztonsági vállalat által felfedezett, GreyEnergy névre keresztelt csoport fő tevékenysége a kémkedés és felderítés, amely feltehetően egy későbbi nagyszabású szabotázsakció előkészítésére szolgál.","shortLead":"Az ESET kiberbiztonsági vállalat által felfedezett, GreyEnergy névre keresztelt csoport fő tevékenysége a kémkedés és...","id":"20181102_eset_blackenergy_greyenergy_kritikus_infrastruktura_aramhalozatok_kibertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59ebb94-ea68-42b3-b109-b5d0b45f395d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_eset_blackenergy_greyenergy_kritikus_infrastruktura_aramhalozatok_kibertamadas","timestamp":"2018. november. 02. 10:03","title":"ESET: nagyszabású szabotázsakció készül az áramhálózatok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még keresik a másik fekete dobozt, az eddig megtalált súlyosan megrongálódott. ","shortLead":"Még keresik a másik fekete dobozt, az eddig megtalált súlyosan megrongálódott. ","id":"20181102_Semmit_sem_ert_a_lezuhant_indonez_gep_megtalalt_fekete_doboza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3808d9-8d9f-4ebf-ba49-3b4dff420bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Semmit_sem_ert_a_lezuhant_indonez_gep_megtalalt_fekete_doboza","timestamp":"2018. november. 02. 10:02","title":"Semmit sem ért a lezuhant indonéz gép megtalált fekete doboza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]